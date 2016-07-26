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言行不一 人權專員：塔利班報復殺人 阿富汗婦女漸絕跡公眾
6 小時前
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言行不一 人權專員：塔利班報復殺人 阿富汗婦女漸絕跡公眾
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一群婦女穿著袍罩、手持塔利班旗幟，上周六在喀布爾大學表示支持新教育規定。

塔利班自上月奪取阿富汗後一直強調，將與2001年落台前的嚴苛執政不同。惟聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)昨在人權委員會批評塔利班言行不一，其辦公室收到可靠指控，塔利班報復殺害阿富汗前安全部隊，以及有實例指前政府官員及家屬遭任意拘捕，部分人獲釋，但也有人最終被發現死亡。她又指女性過去3星期，正逐漸被排拒於公眾場合，與塔利班承諾確保女性權利相反。巴切萊特警告阿富汗進入「新和危險階段」。

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要求女性享同等權利的示威消失，上周六只見遮蓋全身的婦女遊行支持塔利班。(美聯社)
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聯合國人權事務 高級專員巴切萊特

巴切萊特舉例指，塔利班逐家逐戶搜尋前政府官員、與美國安全部隊和公司合作的人士，全國最少有一半城市出現此類搜查。她指聯合國職員也報稱遭到愈來愈多的攻擊和威嚇，關於塔利班闖入部分倡議組織辦公室的消息也令人憂慮。塔利班舊政權不准婦女上班上學，出外須男性監護人陪同。外界一直關注當地婦女過去20年享有的自由和權利會否化為烏有，巴切萊特指在阿富汗部分地區，已有12歲以上女子被禁上學，以及被下令留在家裡，女性事務部門也將解散。她促請人權委員會建立機制，監察阿富汗的人權狀況。


新教育部長：大學教育須「男女隔離」
阿富汗代理高等教育部長哈卡尼周日明確指出，結束男女混合的教育制度，所有大學會實施「兩性隔離」政策，男女不能一起上課。女學生將強制戴頭巾，惟他無明確指出是否連臉部也要遮蓋，並盡可能由女教師授課；若沒有女教師，可由男教師授課，學生須戴面罩。另若有需要，男女可隔著布簾上課或網上授課。另外，總理哈桑周日在總統府會晤卡塔爾外相穆罕默德，是新政府成立後首度有外國高官到訪。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/言行不一-人權專員：塔利班報復殺人-阿富汗婦女漸絕跡公眾-284642
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