變種病毒｜袁國勇：外判清潔商消毒過程不理想 染疫清潔女工或吸入殘餘病毒

居住香港仔利港中心的41歲女子今日確診，她於檢疫酒店油麻地紅茶館酒店任兼職清潔工，一名周一(6月28日)確診的印尼輸入個案(#11,920)曾入住該酒店503號房。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午到該酒店視察，發現周日(6月29日)外判清潔商「立高服務有限公司」曾派員到酒店房間消毒，過程不足10分鐘，但一般情況下，以1比99消毒藥水亦須「攤返」最少15至30分鐘才過水，形容當日消毒情況「極不理想」。

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袁國勇指，該間清潔商以「季氨化物」消毒，殺滅新冠病毒效果欠佳，而且不能破壞病毒mRNA。他又指，染疫女工於翌日上午進入503號房清潔半小時，懷疑整理床鋪或清潔廁所時揚起並吸入病毒微粒。但他指，由於該名女工首次檢測時病毒載量低，入院後4次檢測亦呈陰性，目前仍未能確定女工是否真的受傳染，以及酒店房間是否感染源頭。