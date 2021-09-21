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送3太空人上太空駐留半年 神舟十三號準備發射
27 分前
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中國載人航天工程神舟十三號女太空人中國太空站
送3太空人上太空駐留半年 神舟十三號準備發射
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(新華社)

神舟十三號載人飛船與長征二號F遙十三運載火箭組合體，昨從酒泉衛星發射中心總裝測試廠房轉運至發射區(圖)，計劃近期擇機發射。

這是中國太空站組建階段第二次載人飛行任務，與神舟十二號一樣，將送3名太空人進駐太空站，但今次3名太空人駐留時間更長，為6個月。3名太空人將在天和號核心艙、天舟二及三號和神舟十三號組合體內，進一步驗證太空站建造和運作的關鍵技術，以及出艙活動的相關技術等，並會進行一系列科學實驗。
 

料有女太空人執行今次任務

外界更估計今次飛行任務有女太空人。上海「澎湃新聞」曾報道，上月20日升空的天舟三號貨運飛船，所運載的太空人裝備和補給，包括女太空人專用的60支爽膚水、30支精華液及30盒面霜，全部上海製造。輿論又猜測，神舟十二號3名後備太空人翟志剛、王亞平和葉光富，將是今次「升空3人組」，其中王亞平是中國兩名曾上太空的女太空人之一。
 

送3太空人上太空駐留半年 神舟十三號準備發射

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/送3太空人上太空駐留半年-神舟十三號準備發射-287907
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