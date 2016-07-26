選委會選舉｜袁彌昌：民主派參選空間大收窄 蔡子強：中央似乎不在意民主黨是否參選

選委會選舉結果出爐，新一屆選委會共有1,448人，當中非建制派只得狄志遠一人當選，其餘幾乎是建制派人士，當中民建聯成為最大贏家，取得逾150個席位。有學者及時事評論員認為，選舉結果顯示民主派參選空間大大收窄。

蔡子強：民主派政治光譜近零

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，選委會選舉結果早就大局已定，在強而有力的協調下，選舉結果在掌握之中，他形容民主派在新選委會的政治光譜接近清零，而未來的政治形勢，相信北京十分主導，縱使有不同界別，但最後只有中央才可以做到強而有力的協調，以中央意志為主導。

蔡子強又說，中央似乎越來越不在意民主黨是否參選，近月接二連三事件，包括多人被捕、多個組織解散，以至大量區議員辭職或被取消資格，民主黨內部意興闌珊，只剩下最後一兩根稻草。他指，觀乎今次選委會選舉，社福界被視為溫和民主派的周賢明落敗，狄志遠要透過抽簽才當選，所有訊息都相當不利，很難想像民主黨在未來會員大會，是否會通過參選決議。

袁彌昌：料民主派日後參選卻步

時事評論員袁彌昌認為，民主派參選空間已收窄到頗大的地步，相信日後參選會卻步，而且要中央信服民主派是「愛國愛港」也相當難。另外，他又指工聯會與新增不少的基層社團，相信將來會冒起一些新的勞工基層板塊。

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