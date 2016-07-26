阿富汗局勢｜中方：冀阿富汗實現和平穩定 塔利班：續積極參與一帶一路

外交部部長助理吳江浩同阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處副主任哈納菲(Abdul Salam Hanafi)通電話，就阿富汗形勢和共同關心的問題交換意見。吳江浩表示，阿富汗形勢已經發生根本變化，該國的前途命運重新掌握在其人民手中。中國一貫尊重阿富汗主權獨立和領土完整，奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，希望阿富汗盡快實現和平穩定。

塔利班：兩國關係會比以往加強

哈納菲表示，中國是阿富汗值得信賴的朋友，塔利班願意繼續致力於發展兩國友好關係，決不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅中國利益，將採取有效措施，確保在阿富汗的中國機構及人員安全。他又指，中國倡導的一帶一路合作有利阿富汗及地區發展繁榮，阿富汗希望繼續積極支持和參與。

塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)接受意大利傳媒訪問，指中國是最重要夥伴，準備好投資和重建阿富汗。他形容中國是阿富汗通往世界市場的「護照」，而國內有大量銅礦，中國可參與重啟運作和現代化。

另外，塔利班發言人沙欣(Suhail Shaheen)在社交網站發文指，中方在對話中稱會保留在喀布爾的大使館，並指兩國關係會比以往加強，阿富汗可以在區內安全和發展上擔當重要角色。沙欣又指，中方會繼續並增加對阿富汗的人道援助，尤其是新冠肺炎的藥物。

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