阿富汗局勢｜塔利班指揮官故地重遊 帶成員參觀昔日被囚監獄

塔利班自上月中進駐阿富汗首都喀布爾後，釋放東部郊區最大、戒備最森嚴監獄Pul-e-Charkhi內所有囚犯，據指當中包括2,500名塔利班成員。外媒報道，一名塔利班指揮官曾經被關押在這座監獄，10年後由他帶領到訪人士「參觀」監獄。

《美聯社》報道，Pul-e-Charkhi監獄正由數十名塔利班成員監管。一名同行但不願透露姓名的指揮官向在場的塔利班成員表示，自己曾在阿富汗東部的庫納爾省被捕，接著被綑綁蒙眼帶往Pul-e-Charkhi監獄，他說：「當我回想起那段時光， 仍然心有餘悸」。

該指揮官透露，當時監獄人滿為患，囚犯受到虐待與酷刑，他被關了14個月才得以重獲自由之身，他形容那是生命中最黑暗的日子，現在則是最幸福的時刻，可以不帶恐懼自由進出。

監獄長：塔利班正在努力保持低犯罪率

監獄長Sharafatullah Hozaifa表示，他從巴基斯坦塔利班運動(TTP)開始就一直在塔利班工作，塔利班正在努力保持低犯罪率。他又複述塔利班近日的信息「已經宣布大赦。所有當過士兵或警察的阿富汗人都被原諒了。」

報道提到，這批「參觀」Pul-e-Charkhi監獄的人當中，有陪同記者首次進入廢棄監獄的塔利班成員，成員都對監倉四周感到好奇，有成員從囚犯遺留的雜物中，換上一雙更好的涼鞋，甚至有成員玩起囚犯遺下的自製舉重訓練工具。

報道提到，Pul-e-Charkhi監獄於過去數星期以來，關押了約60人，多數是被指控的罪犯和吸毒人士。

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