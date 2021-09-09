阿富汗局勢｜唯一女導遊成功故事刊全球 聯合國安理會急囑咐離開

阿富汗唯一女導遊Fatima目前身處意大利，她在8月初獲聯合國安理會知會，必須離開她所居住城市赫拉特(Herat)，擔心她會成為塔利班目標，因她在阿富汗旅遊業的成功故事在全球刊登過。

23歲的Fatima在赫拉特大學修讀新聞學，畢業後去年開始為一間總部在英國的旅遊公司任導遊，她逃到喀布爾機場期望能夠搭飛機離開，但機場出現人踩人事件，她見到有人被殺和被打，相信這些在其一生都留下陰影。她向英國《每日郵報》稱，「一名塔利班分子兩度舉槍指向我，叫我離開，否則會殺死我。」Fatima感到阿富汗再不是她可以生活的地方，「我覺得自己賣給了一群恐怖的人，他們以殺人和威嚇人為樂……見到我們努力多年的一切失去感到震驚和恐懼」。

兩度嘗試到喀布爾機場

Fatima與為數約20人的一組人兩度嘗試進入機場，當中包括其他導遊，但他們認為情況太危險，決定離開好過冒生命危險。在心灰之際，他們在一個車庫前面坐下休息，突有一名男子上前說自己認識塔利班的人，只要給他300美元(約2,340港元)，便可帶他們進入機場。他們一群人決定先付一半錢，待成功後再付另一半。那名陌生男子帶著他們到幾個有外國士兵駐守的機場閘門，約2小時後，他們接觸到一名意大利士兵，對方要求他們出示護照，以檢查他們是否在意大利撤離航班名單上。令Fatima驚訝的是，其名字竟然在5個航班上，原來其工作的探險公司協助撤離工作。

見記者被塔利班取走證件毆打

進入機場後，Fatima一行人睡在地下等待，但即使在機場內周圍仍然很混亂，其中一個最恐怖情況是有一名記者被塔利班分子盤問，「塔利班分子取去他所有證明文件，又毆打他，我相信他們會殺死他」。她又見到一名婦人失去兩名孩子，槍聲非常大。在機場睡了兩晚後，Fatima一行人最後登上意大利的飛機，經科威特抵達米蘭附近一個地方。這是她首次出國，感謝意大利人的幫助令她安定下來。

8歲牧羊養家憑努力改變人生

Fatima希望自己可以繼續導遊事業，她出生於阿富汗偏遠貧窮地區，8歲時為了養家，被迫做放羊和放牛的工作，帶著牛羊覓食，能夠讓牠們生活開心，讓她也感到開心，與她做導遊有點相似，「聽來雖然有點古怪，但高山上跟著一群牛羊，是我首次帶領和引導一個群組」。在據理力爭下，Fatima之後說服家人讓她上學，她家裡有7個孩子，而姊妹們都在13時結婚，但她拒絕遵從這樣的人生，想追求學業。

她就讀的第一間學校並沒有牆，每天都在烈日下上課，椅子都被烤熱，雖然情況艱辛，但她仍一邊牧羊牧牛一邊閱讀寫字。其後家人移居赫拉特，再付不起學費，她改為在家自學，並多得一個組織為難民提供免費英語班，讓她開始學習英語，在經過3年的努力學習，成為「助教」協助其他人，每月有50美元(約390港元)薪金。Fatima最後考入赫拉特大學修讀新聞學，並開始重新搜尋阿富汗周邊的歷史地方作為研究，以及開設了一個旅遊網誌，而其文章獲旅遊公司Untamed Borders賞識，去年獲對方聘用。

「阿富汗現在是婦女的監獄」

對於日後人生，Fatima說塔利班一日掌權，她一日都不會回阿富汗，「我現在所見的阿富汗對婦女來說是監獄，她們失去了過去所獲的成就」，她們如行屍走肉，所有教育場所和服務業都屬於男性，所有女性只是她們丈夫眼中的家庭主婦，沒有男性批准下不能外出，「現在甚至由男性決定她們的穿著」。