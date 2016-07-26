阿富汗局勢｜塔利班伊斯蘭管治重臨 少女拍片哭訴：遭世界遺棄(有片)

阿富汗局勢劇變，宣布戰勝的塔利班表示將建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，不少人都擔心嚴苛的伊斯蘭原教旨主義重臨阿富汗，女性尤為害怕過去20年在文人政府下享有的自由將被奪去。有人權分子將一名阿富汗少女哭訴片段上載社交網，吸引約160萬人次觀看。在45秒的片段中，少女流著眼淚以阿富汗語言說：「因為出生於阿富汗，我們無關緊要。」她補充稱：「我禁不住哭泣。沒有人關心我們，我們將在歷史中慢慢死去。」有網友稱，片段令人感到心碎。

另有阿富汗女製片人上載短片，她一邊在喀布爾街頭急步行走，一邊說：「塔利班已入城，我們正在逃離，所有人都感到害怕。」又說，「今天(周日)是女性最後一天可以外出，在公眾地方可以露出頭髮和面孔。」貼文的人權分子稱，這不是恐怖電影，這在喀布爾真實發生，這個城市上周才舉行電影節，現在他們卻要逃命，「心碎地看著這幕，但國際社會甚麼也沒有做」。

女性不准上班或上學

在塔利班昔日統治阿富汗時，女性不准上班或上學，出門須男性親屬陪伴才可，而被指控「通姦」的婦女遭到鞭打和石頭砸死。聯合國秘書長古特雷斯周日發聲明稱，阿富汗情況失控，威脅婦女和兒童安全，他又指在塔利班已控制的地區，初步顯示他們嚴厲限制人權，特別是針對女性和記者，他深感憂心，「尤其是令人恐懼和心碎地看見報道指，阿富汗女孩和婦女得來不易的權利遭剝奪」。

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