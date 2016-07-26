阿富汗局勢｜塔利班冀中國為阿富汗建設作出貢獻

塔利班在阿富汗獨立日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。阿富汗塔利班發言人沙欣( Sohail Shaheen)接受中國環球電視網(CGTN)專訪，並由女主持訪問，談及未來的建國目標和計劃。塔利班又表示，希望中國能為阿富汗的建設作出貢獻。

沙欣表示，各方正商議組建新政府，而塔利班二號人物、政治委員會負責人巴拉達爾(Abdul Ghani Baradar)為首的代表團，前往坎大哈省，就是與各方協商，希望包括阿富汗知名人士、阿富汗政治家，預計很快會組成一個開放、包容的伊斯蘭政府。根據塔利班現有架構，未來阿富汗將設立執政委員會，新政府的首腦可能會由塔利班領導人出任。

沙欣又表示，阿富汗女性能參與社會生活，毋須擔心。他說：「她們工作、去市場、投身社會，沒有特定的頭巾款式，這裡有很多不同款的頭巾，由她們決定，按她們選擇的工作。」

塔利班邀請其他國家合作提供幫助

至於重建和維護阿富汗和平上，沙欣表示，塔利班人員曾多次訪問中國，中國在阿富汗的和平重建方面一直發揮作用，尤其在阿富汗推進和平和解過程中，中國起到建設性作用。中國現在任命了一位新的阿富汗事務特使，最近塔利班代表團曾與特使會面，希望未來中國也能為阿富汗的建設做出貢獻。

沙欣續稱，塔利班認為，阿富汗應該由人民做主，任何獨立國家制訂政策時，都需要考慮國家與人民的利益，阿富汗下階段要快速發展各個領域，在衞生健康、基礎建設、教育等方面都尋求合作。沙欣在訪問中邀請其他國家合作，並衷心感謝在關鍵時刻，能提供幫助的國家。

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