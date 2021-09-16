阿富汗局勢｜塔利班分子暢玩「天鵝船」 男童拒上學抗議姐妹無份讀書？

清澈湖水、蔚藍天空，加上七彩的「天鵝船」，本應予人純真快樂、無憂無慮之感，但此圖卻帶來另一番感受。塔利班分子繼早前被拍到持槍在阿富汗遊樂場大玩踫踫車及旋轉木馬後，最新是在湖中暢玩「天鵝船」；反觀另一邊廂，本應快快樂樂上學的兒童，卻一片愁雲慘霧，有消息稱當地女孩被塔利班剝奪上中學的權利，有男孩參與示威，說如果姐姐妹妹不能上學，他也不回校了。

位於阿富汗中部的班達米爾國家公園(Band-e Amir National Park)有6個美麗的湖泊，原是國際及本地遊客到訪的熱點，到來暢玩的人潮日前被塔利班分子取而代之，有照片可見「天鵝船」都被持槍甚至火箭砲的塔利班分子佔據。

塔利班發言人稱將准女生上中學

與此形成強烈對比的，是一張小男童舉起標語的照片。據英國廣播公司(BBC)記者哈基姆(Yalda Hakim)在Twitter所說，小男孩是在抗議塔利班不准女孩上中學，標語寫道「沒有姐姐妹妹一起，我們不上學」。

塔利班再次掌權後，措施及消息混亂，其批准女性在大學求學，但須男女分開上課，且女生要戴頭巾及由女教師任教。據報當地小學重開後，男女亦須分班上課，但周日有報道指，塔利班上周五宣布中學重開時，只說「所有男教師及學生須回校」，並沒有提及女生。不過，有網民質疑哈基姆的消息錯誤，指阿富汗女孩可以上中學，亦有人質疑男童照片並非攝於阿富汗。有當地傳媒則引述塔利班發言人Zabibullah Mujahid稱，女孩將可以上中學，目前正研究女校及相關分班安排。

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