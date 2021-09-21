阿富汗局勢｜塔利班官員：將恢復死刑截肢等刑罰

阿富汗塔利班重新掌權後，外界一直關注阿富汗會否走回極權嚴刑的統治舊路。塔利班其中一名創辦人圖拉比(Mullah Nooruddin Turabi)(見圖)接受《美聯社》訪問時稱，組織會恢復處決及斬手等刑罰，惟會研究會否公開執行，並會訂出一套政策，亦會有女性在內的法官審理案件。

稱為社會安全 斬手是必需

圖拉比解釋，為了社會安全，斬手的刑罰是必需的，這樣才有阻嚇作用。據悉，塔利班組織較廣為外界所知的刑罰，是小偷會被罰截肢；在公路上進行搶劫的人，會被斬去一隻手及一隻腳。此外，被定罪的殺人犯，會被受害人家屬向其頭部開一槍；死者家屬亦可選擇接受加害者一方支付「血錢」，這樣犯人便可保住性命。

現年60多歲、在塔利班臨時政府內擔任司法部長兼「勸善懲惡部」部長的圖拉比指，人人都批評他們在體育館公開處刑，但塔利班從不評論他國法律及刑罰。他又說，塔利班的管治已改變，包括容許民眾看電視、用手機、照相及影片等，塔利班會視媒體為傳播訊息的途徑，傳遞想發放的訊息。

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