阿富汗局勢｜塔利班殺一儆百 廣場吊起4綁匪遺體示眾

塔利班在阿富汗回朝後實施原教旨主義伊斯蘭法規，嚴刑峻法。西部城市赫拉特(Herat)官員周六(25日)表示，塔利班擊斃4名涉嫌綁架的男子後，將4人遺體吊起示眾，藉此告誡民眾勿以身試法。

路透社引述赫拉特副省長阿馬爾(Sher Ahmad Ammar)指，該4名男子綁架當地一名商人及其兒子，圖將肉參帶出城市，但遭市內檢查哨站的巡邏員發現，雙方一輪槍戰後，4人被擊斃，一名塔利班士兵受傷。阿馬爾表示：「他們的遺體被帶到廣場，懸吊在市區，用以告誡其他綁匪。」又補充，兩名肉參最後獲釋，沒有大礙。

遺體掛字條：這是綁架的懲罰

赫拉特居民納齊爾(Mohammad Nazir)表示，他在城市近郊的Mostofiat廣場買食物時，聽到廣播要民眾注意，「我走上前，便看見他們用貨車載來一具遺體，接著把遺體掛在吊臂上」。社交網上流傳的影片可見，一具男性遺體被吊臂高高吊起，畫面駭人，遺體胸前還有字條寫著「這就是綁架的懲罰」。影片未見其餘遺體，社交網有帖文指，其他遺體在赫拉特市區其他地方懸掛。

塔利班高層Mullah Nooruddin Turabi上周接受美聯社訪問表示，塔利班會恢復斬手腳和處決等刑罰，以震懾罪犯。儘管受到國際譴責，塔利班曾表示會繼續對違法者予以迅速且嚴厲的懲罰，以遏阻阿富汗猖獗的搶劫、殺人和綁架等嚴重罪行。

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