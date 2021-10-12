阿富汗局勢｜塔利班籲國際與塔利班建立良好關係

阿富汗塔利班臨時政府代理外長穆塔基(Amir Khan Muttaqi)呼籲國際社會與塔利班建立良好關係；聯合國秘書長古特雷斯呼籲全球向阿富汗注入資金，避免當地經濟崩潰。

穆塔基呼籲國際社會與塔利班建立良好關係，開展合作，他說，只有這樣，塔利班就不會再感到不安全，並能積極與世界接觸。穆塔基在卡塔爾多哈一項活動上，未有承諾會否應國際呼籲，容許所有女童接受學校教育。他指，塔利班成立的「阿富汗伊斯蘭酋長國」只掌權數星期，不能預期他們可以在兩個月內，完成國際社會經過20年都做不到的改革。

穆塔基：塔利班部隊已全面控制國家

穆塔基再次呼籲美國，將阿富汗央行在海外的超過90億美元儲備解凍，即使未能成事，阿富汗政府仍能透過稅收、關稅及農業等獲取收入。他又重申，塔利班部隊已全面控制國家，能夠應付伊斯蘭國武裝分子的威脅，國際的施壓只會助長伊斯蘭國的士氣。

古特雷斯籲全球向阿富汗注入資金

聯合國秘書長古特雷斯形容，阿富汗正處於決定成敗的時刻，呼籲全球採取措施，向阿富汗注入資金，避免當地經濟崩潰。他指，現時阿富汗資金被凍結，發展援助暫停，經濟正在崩潰，銀行關閉，很多地區包括醫療領域在內的基本服務中斷，認為注入資金幫助阿富汗經濟，並不違反國際法，亦與承認塔利班政權、解除制裁、解凍資產及恢復國際援助等是兩回事，建議可以透過聯合國機構、由聯合國開發計劃署營運信託基金，或由非政府組織去做，亦可以由世界銀行成立信託基金。他認為阿富汗人民不應因為塔利班的不當行為，而集體受到懲罰。

古特雷斯又指出，阿富汗的經濟八成屬於非正規，而婦女發揮了主要作用，缺少他們將令阿富汗經濟無法復蘇。他敦促塔利班不要違反承諾，容許婦女工作以及女童接受各級教育，履行國際人權及人權法義務。

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