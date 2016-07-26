阿富汗局勢｜每39分鐘一架機起飛 布林肯：期限後將繼續撤離

美國國務卿布林肯表示，阿富汗塔利班已經承諾會在本月31日，即美國從阿富汗撤出的限期後，繼續容許外國人及希望離國的阿富汗人離開當地，美國撤離平民的行動會在31日後持續。

布林肯指，塔利班已作出公開及私下承諾，容許美國人、第三國人士及高風險阿富汗人在8月31日後安全離開。協助任何留在阿富汗並希望離開的美國人的工作沒有死線，還有過去多年與美國並肩希望但未能離開的阿富汗人，工作將在本月31日後持續。

國防部官員：周二撤走1.9萬人

有美國國防部官員指出，單在星期二已有1.9萬人在阿富汗喀布爾機場撤離，每39分鐘就有一架飛機起飛。約有1萬人等候撤走，又指數目可能在未來幾日上升。

布林肯指，自本月14日以來，超過82,300人從阿富汗喀布爾安全離開，當中最少4,500名美國公民已經撤走，預計有1,500名美國民眾仍在阿富汗，過去一天美國已聯絡其中500名公民並提供前往喀布爾機場的指示，餘下1,000名公民則會從多個渠道嘗試聯絡，華府將致力接觸及安排他們在8月底前離開。他解釋，由於到訪或離開阿富汗的美國人，在決定是否加入國務院的名單，或從名單中剔除時，完全屬自願性質，因此難以確定目前在阿富汗的美國人實際數目。

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