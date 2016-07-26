阿富汗局勢｜添煩添亂！美兩國會議員突訪喀布爾遭抨擊

阿富汗局勢持續不穩，多國於首都喀布爾機場撤離行動緊逼，機場周邊情況混亂，兩名美國國會議員在沒有預先公布下乘坐包機到喀布爾，並在喀布爾機場內逗留了數小時，引來各方抨擊。

正當各國加緊阿富汗撤離行動之際，隸屬民主黨的麻省眾議員莫爾頓(Seth Moulton)及隸屬共和黨的密歇根州眾議員邁耶(Peter Meijer)周二在沒有預先公布的情況下，乘坐包機去了喀布爾，並在喀布爾機場內逗留了數小時。

美國國務院和軍方人員大感詫異，有官員抱怨，美軍已經要忙於應付大量爭相離開的人潮，機位已經非常緊張，這兩名議員突然出現，打亂了他們原本的工作，改為急忙調撥資源去安排保安及接待，以及提供他們想要的資料，影響當地人員安排美國僑民和阿富汗人撤退的工作。

莫爾頓和邁耶發聲明指，他們結束視察任務離開喀布爾時，是確保飛機上有空位才上機的，並指作為國會議員，他們有責任監察行政部門所做的工作。

佩洛西批評做法不明智 籲議員勿赴阿富汗

眾議院議長佩洛西其後致函眾議員，指五角大廈和國務院已要求國會議員切勿「在這個危險時期」前往阿富汗，批評這種做法並不明智，並指國會成員前往阿富汗和其周邊國家，恐不必要地佔用執行優先要務所需的資源。但未有提及莫爾頓和邁耶發。

相關新聞：

阿富汗局勢｜每39分鐘一架機起飛 布林肯：期限後將繼續撤離

阿富汗局勢｜英美澳籲國民離開機場 警告或有危險

阿富汗局勢｜前內政部長上載照片 稱塔利班殺害兒童老人