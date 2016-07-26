阿富汗局勢｜王毅：中國向阿富汗提供2億援助

中國國務委員兼外長王毅今日在北京視像參與首次阿富汗鄰國外長會，他宣布中方會向阿富汗緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支援阿富汗和平重建和經濟發展。

王毅又指，阿富汗是全球新冠疫苗接種率最低的國家之一，境內疫情存在加速擴散風險。中方決定向阿富汗人民捐贈首批300萬劑疫苗，也願在中國－南亞應急儲備庫項下，向阿富汗提供更多抗疫和應急物資。他也提到阿富汗局勢變化給國際和地區反恐形勢帶來複雜影響。中方敦促塔利班堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割，並採取有效措施予以約束打擊。各方要加強情報共用和邊境管控合作，及時抓捕消滅自阿富汗潛入的恐怖團夥，確保地區安全穩定。

今次阿富汗鄰國外長會由巴基斯坦外長庫雷希主持，參與會議的還有伊朗外長阿卜杜拉希揚、塔吉克外長穆赫裡丁、烏茲別克外長卡米洛夫和土庫曼副外長哈吉耶夫。

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