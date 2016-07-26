阿富汗局勢｜聯合國人權專員斥塔利班報復殺人 女性逐漸絕跡公眾場合

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet)今日在人權委員會發言時，警告阿富汗進入「新和危險階段」，並批評塔利班言行不一，其辦公室收到可靠指控，塔利班報復殺害阿富汗前安全部隊， 以及有實例指前政府官員及他們家屬遭任意拘捕，部分人獲釋，但也有人最終被發現死亡。她又指女性過去3星期，正逐漸被排拒於公眾場合，與塔利班承諾確保女性權利相反。

巴切萊特舉例指，塔利班逐家逐戶搜尋前政府官員、與美國安全部隊和公司合作的人士，全國最少有一半城市出現此類搜尋。聯合國職員也報稱遭到愈來愈多的攻擊和威嚇。巴切萊特也特別提及，塔利班闖入部分倡議組織辦公室的令人深感憂慮訊息。



聯合國人權專員要求設機制監察阿富汗人權

塔利班2001年落台前，不准阿富汗婦女上班上學，出外須男性監護人陪同。外界一直關注當地婦女過去20年享有的自由和權利會否化為烏有，巴切萊特指在阿富汗部分地區，已有12歲以上女子被禁上學，以及被下令留在家裡，女性事務部門也面臨解散。巴切萊特促請人權委員會建立機制監察阿富汗的人權狀況。

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