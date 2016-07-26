阿富汗局勢｜聯合國將提供逾6億美元援助 民眾冀盡快恢復航班

塔利班重掌阿富汗政權後，首次有跨境民航客機降落首都喀布爾機場，當地商會呼籲國際社會解封被凍結的近10億美元政府儲備。聯合國亦舉行國際援助會議，商討為阿富汗籌集逾6億美元，應對當地人道危機。

巴基斯坦國際航空客機周一從巴基斯坦伊斯蘭堡飛抵阿富汗首都喀布爾，航班由世界銀行承包，乘客包括世界銀行官員和一批記者，是塔利班控制阿富汗後首架降落喀布爾機場的國際航班。有喀布爾市民希望，喀布爾能盡快恢復國際航班升降。

阿富汗商會代表也齊集喀布爾，呼籲將阿富汗近10億美元儲備解凍。

古特雷斯：國際援助可作為使塔利班改善人權工具

聯合國在日內瓦召開國際援助會議，與會國承諾提供超過6億美元援助阿富汗。

聯合國希望籌集6億美元，在未來4個月為阿富汗提供緊急援助。捐助國最終合共承諾提供12億美元，但未清楚有多少屬於這個用途。

聯合國秘書長古特雷斯警告，阿富汗人民面對國家徹底崩潰的危機，呼籲各國盡力提供經濟援助。他說，當地人民經歷幾十年戰爭、苦難和不安全後，可能還要面對最危險的時刻，隨著冬季臨近，很多民眾到本月底就沒有糧食供應。

他呼籲國際社會與塔利班接觸，認為國際援助可作為促使塔利班改善人權的工具。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特(Michelle Bachelet) 在人權委員會指塔利班違反承諾，有實例指前政府官員及他們家屬遭任意拘捕或被殺害；女性過去3星期，正逐漸被排拒於公眾場合，與塔利班承諾確保女性權利相反。她警告，阿富汗進入新的危險時代。

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