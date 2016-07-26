阿富汗局勢｜與英軍並肩作戰 阿富汗狙擊手妻兒前遭塔利班槍殺

塔利班上台後宣稱不會報復殺前朝官員和安全部隊人員，惟一名曾與英國特種部隊並肩作戰的阿富汗狙擊手，昨日遭追蹤到他與家人在喀布爾的藏身處，被兩名槍手向胸口連開3槍斃命。其妻子和5名9歲以下孩子站在家門前，看著他被「槍決」。

被殺的阿富汗狙擊手Noor，是英軍培訓部隊CF333的成員之一，隊中很多成員都獲撤離阿富汗，未知他有否申請。他與家人住在姊妹於喀布爾郊區的寓所，其5名孩子中最細的僅10天大。英軍得悉他被殺後感憤怒，前陸軍特種部隊司令Ash Alexander-Cooper在社交網稱，「致那些仍搞不清楚狀況的領袖，這不是遊戲，N數小時前遭塔利班冷血處決。他的罪名？就是多年來的盡忠職守，獲英國部隊指導。」

英軍：塔利班特赦是笑話

Alexander-Cooper續說，「沒有特赦，因遭我們遺棄，此謀殺不會是最後。」他指，Noor是在妻兒面前被殺，「這是『新塔利班』真實一面。包容、多元化和特赦之說是笑話，部分人信以為真。醒來吧」。Noor一名戰場前線翻譯員朋友說，Noor多次受恐嚇，也害怕性命受威脅，這是支持英國和其盟友人士面對的實況。

英軍前阿富汗翻譯員獲日本官員助逃離

Noor被殺消息傳出同時，一名曾協助英軍的前線翻譯員Mohammad Khan因未能搭上英軍撤離飛機，在日本幫助下逃離阿富汗。他是首名從陸路越過邊境到阿富汗鄰國的英軍前翻譯員，據悉他符合資格前往英國，但聲稱在喀布爾機場的混亂中，英軍拒絕讓他登機。35歲的Khan上周帶著妻子和3名孩子，經過2天驚險之旅、成功通過塔利班檢查站越過邊境往巴基斯坦。他之後下榻伊斯蘭堡一間酒店，希望英國駐當地外交官員能幫助他往英國。Khan指出，協助他逃離阿富汗的不是英國，而是他常接觸的日本援助項目官員，「他們協助我們準備和規劃進入巴基斯坦的路線」。

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