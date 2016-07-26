阿富汗局勢｜首訪塔利班女記者憂人身安全出國

塔利班月中進駐喀布爾後破天荒接受阿富汗TOLO電視台女記者訪問，24歲的阿爾加恩德(Beheshta Arghand)成為阿富汗歷來第一名在直播節目訪問塔利班代表的女性，締造當地新聞界歷史及創舉，並受到全球廣泛報道，惟憂慮人身安全，已離開阿富汗。

阿爾加恩德加入阿富汗主流電視台TOLO短短個多月便擔當訪問塔利班代表的重任，她接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問，談及訪問塔利班代表這個節目不容易主持，但為了阿富汗女性決定踏出這步，爭取女性權益。

阿爾加恩德提到，自小就想入行的喀布爾大學新聞系畢業生，在訪問播出後不久決定離開國家，擔憂塔利班管治下無法保障傳媒工作者人身安全，上周與數名家人乘坐卡塔爾的撤離航班。她說，如果塔利班守承諾改善阿富汗情況，才回國繼續傳媒工作。她最後說：「我離開阿富汗，因為我和數以百萬計的人一樣恐懼塔利班。」

TOLO電視台老闆穆赫辛尼(Saad Mohseni)表示，阿爾加恩德的例子反映出阿富汗的現況。他又指，塔利班試圖向世界展現溫和的一面，但電視台幾乎所有較有名的記者，均已因為覺得不安全而離開，公司一直拚命找新人代替。

訪問馬拉拉成第二個創舉

在第一次訪問塔利班官員兩天後，阿爾加恩德又有了一次創舉，她訪問了巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉(Malala Yousafzai)，據指，這是馬拉拉首度接受阿富汗電視台訪問。馬拉拉因為寫匿名日記，描述了當時在塔利班控制下女孩求學的艱難，禁止女孩受教育的塔利班在2012年試圖暗殺馬拉拉，馬拉拉被擊中頭部，幸經治療後康復。

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