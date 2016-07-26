阿富汗局勢｜4前關塔那摩囚犯任高層 內政部長遭美國懸紅7800萬緝拿

再度管治阿富汗的塔利班昨公布看守內閣官員名單，全屬塔利班強硬派，其中內政部長是塔利班分支組織「哈卡尼網絡」領導人哈卡尼，他遭美國聯邦調查局(FBI)懸紅1,000萬美元(約7,800萬港元)緝拿，另4名高級官員則是美國關塔那摩監獄的前恐怖分子囚犯，他們與另一名塔利班成員在2014年總統奧巴馬執政時期獲釋，以交換遭「哈卡尼網絡」擄走的陸軍逃兵博格達爾(Bowe Bergdahl)。領導看守內閣、任總理的哈桑和副總理巴拉達爾也均在聯合國恐怖分子名單上。

獲奧巴馬釋放交換被俘美軍

4名前關塔那摩囚犯分別是出任情報首長的瓦西克、邊境及落族事務部長努里、副國部防長法茲勒和資訊文化部長哈伊里哈，其中法茲勒在美國911襲擊前曾任副國部防長。交換他們獲釋的美軍博格達爾，在國內是富爭議性的人物，他2009年離開阿富汗的駐守崗位，並被塔利班俘虜，美軍展開大規模搜索，有美軍在行動中喪生，其後卻發現博格達爾是逃兵。他被塔利班關押了5年，在2014年奧巴馬以5名塔利班恐怖分子交換博格達爾惹來抨擊，當時競選總統的特朗普斥博格達爾是應當被處死的叛徒。

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