東京奧運︱韻律泳金牌選手穿比堅尼 克里米亞高舉俄國旗挑機

國際奧委會不時提醒，奧運不涉及政治。然而奧運賽場本身就有很多政治因素存在。在今年東京奧運會，為俄羅斯取得一面韻律泳團體金牌的Marina Goliadkina，本身就極具政治性，因為她本籍烏克蘭，但2015年轉籍俄羅斯，並代表俄羅斯出戰奧運，她日前就在Instagram展示自己穿上比堅尼的照片，在被俄羅斯佔領的克里米亞舉起俄羅斯國旗，惹舊「鄉里」的不滿。

與普京合照惹不滿

24歲的Marina Goliadkina出生於烏克蘭，至2013年仍代表烏克蘭出席歐洲比賽。不過到2014年起，她開始加入俄羅斯的訓練，並於2015年取得俄羅斯國籍。Marina Goliadkina日前就出席俄羅斯為奧運選手舉行的慶祝儀式，並在翌日貼出與俄羅斯總統普京的合照，並對普京表達感謝。這張相片本身已經令到不少烏克蘭人的不滿，紛紛到其Instagram批評。

Marina Goliadkina隨後，再於Instagram疑繼續挑釁烏克蘭的網友，因為她日前再上載一張在克里米亞海邊的相，她自己穿上比堅尼然後舉起俄羅斯國旗，並留言道「猜猜我在哪裡度假？仇恨者們」。不過Marina Goliadkina在Instagram將該圖設有留言數量限制。不過有人就指出，Marina Goliadkina的行徑相當危險。而克里米亞目前仍是俄羅斯與烏克蘭的國土爭議之中。