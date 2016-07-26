東京奧運｜下屆巴黎馬拉松設公開組 跑友係時候做好準備

東京奧運昨日(8日)舉行閉幕禮，亦代表着巴黎奧運的倒數開始。國際奧委會就先介紹來屆奧運的特點。其中馬拉松將會開放公開組，所有人都有爭取奧運入場券的機會。

每屆奧運都有新增或刪減項目，在今屆增加的5個比賽項目，棒壘球與空手道肯定不會在巴黎出現。不過同時亦有新增的街舞比賽，在昨日的閉幕禮上，巴黎其中一個展示正是他們來屆新增的街舞表演。而滑板、滑浪以及運動攀爬就仍會繼續舉行。

然而最吸引或許是馬拉松項目，因為國際奧委會的介紹表示，巴黎奧運會在男女子組之外，再新增公開組的馬拉松賽事，比賽雖然與男女子組的職業跑手分開，但跑道以及獎牌都是與職業的一樣。據說有不少跑友對這個開放予所有人的項目都有興趣，而未來3年內將公開這項全球都可能參與的奧運比賽參賽資格。

大溪地搞滑水 史上最遠賽場

至於有關滑浪項目，法國已公布會在與巴黎距黎15,700公里的大溪地舉行，亦將會是奧運史上與主辦城市距離最遠的比賽場地。

相關新聞：

東京奧運｜另類獎牌榜聖馬力諾登頂 香港獎牌要花300億美金

東京奧運︱國際奧委會修憲擴權或削舉重拳擊 中國可能成最大受害者

東京奧運︱匈牙利選手與職員違規外出飲酒

東京奧運｜貝鈞奇冀爭取更多資源 體育專員稱將檢視精英制度門檻

東京奧運｜單車隊領隊稱續戰巴黎與否 看李慧詩意願

東京殘奧會｜8月24日開幕 港24人參賽衝擊獎牌 (附港隊名單)

東京奧運｜閉幕後仍增28相關確診 個多月共錄458宗