東京奧運｜墨西哥壘球隊棄隊服惹反感 網民揭球員主要在美國出生

運動員的衣裝，在地球的另一邊又成為話題。墨西哥的女子壘球隊，因為有運動員將隊服棄置在選手村垃圾桶內，遭當地網民炮轟，其後更挑出該支墨西哥壘球隊，15人中有14人於美國出生。墨西哥壘球總會會長Rolando Guerrero最初為運動員解畫指有太多行李，但最終仍需要作出譴責。

墨西哥壘球隊，在早前的女子壘球銅牌戰不敵加拿大，最終未能收獲獎牌。在離開東京之時，被發現有運動員將代表裝備棄置於選手村的垃圾桶。墨西哥拳擊代表Brianda Tamara Cruz在Twitter拍下相片，並以西班牙文表示：「這制服代表着多年的努力、犧牲和淚水。我們所有運動員都渴望能有尊嚴地穿上它，今日很悲哀的是墨西哥壘球隊卻將它棄置在垃圾桶。」

墨國壘總轉軚譴責

據美國傳媒報道，被棄置的裝備還包括開幕禮的制服、運動鞋以及旅行箱。墨西哥壘球總會會長Rolando Guerrero最初回應時仍保護成員，指可能是因為運動員們有太多行李，故此將它們掉棄。不過，墨西哥壘球總會隨後作出譴責，並向墨西哥國民致歉，又指再有運動員丟棄隊服的話，將以後不能穿上。

墨西哥網民之後指責，該支壘球隊成員中，15人中有14人是在美國出生以及在美國成長，故此對墨西哥本身就欠缺感情。

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