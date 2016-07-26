東京奧運｜施維列夫橫掃卡查洛夫 首奪奧運網球男單金牌

東京奧運男子網球單打決賽，德國靚仔球手施維列夫(Alexander Zverev)以直落2盤6:3、6:1擊敗俄羅斯奧委會選手卡查洛夫(Karen Khachanov)，個人首次奪得奧運金牌。

4號種籽施維列夫的晉級之路並不輕鬆，他在4強面對今年橫掃4大滿貫得「一哥」祖高域，最終苦戰下反勝盤數2:1晉身決賽。決賽面對12號種籽卡查洛夫，被看高一線的施維列夫表現相當平穩，首盤已打得相當進取，主動得分達到9分，相比下對方只有1次主動得分。最終施維列夫成功把握2次破發機會，以6:3先贏一盤。

自1988年首名德國球手奪金

進入第二盤，施維列夫愈戰愈勇，第一發球成功率達到8成，開出3個Ace外，更有7次主動得分。施維列夫早早已打破對手2個發球局，一度領先5:0，及後以6:1無敵姿態再下一城，最終以總盤數2:0擊敗對手，順利奪金。

值得一提的是，這是施維列夫首面奧運金牌，為德國球手自1988年後首度在奧運男單奪金。在祖高城稱霸的年代下，這面金牌更別具價值。

相關新聞：

東京奧運｜施廷懋衛冕女子3米板跳水 中國9連霸

東京奧運｜中國首奪田項奧運金牌 美國變形俠醫得銀牌

東京奧運｜港隊男團乒乓不敵法國 16強止步

東京奧運｜港花劍男團挫埃及得第7 蔡俊彥：3年後復仇！

東京奧運｜挫何詩蓓女泳手再奪兩金 麥姬安成今屆最強女飛魚

東京奧運｜12名選手退賽下 何誕華以46名完成越野障礙賽