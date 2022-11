世界盃2022｜華春瑩連發8張圖介紹世界盃中國元素：隨處可見！

卡塔爾世界盃足球賽今日凌晨揭幕,雖然中國隊無份踢,但中國元素無處不在,連中國外交部部長助理、發言人華春瑩昨日也在Twitter連發8張圖文,興奮介紹「Chinese elements are spotted all over the place at #QatarWorldCup2022」(中國元素在卡塔爾世界盃隨處可見)。