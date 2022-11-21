世界盃2022｜華春瑩連發8張圖介紹世界盃中國元素：隨處可見！

卡塔爾世界盃足球賽今日凌晨揭幕，雖然中國隊無份踢，但中國元素無處不在，連中國外交部部長助理、發言人華春瑩昨日也在Twitter連發8張圖文，興奮介紹「Chinese elements are spotted all over the place at #QatarWorldCup2022」(中國元素在卡塔爾世界盃隨處可見)。

第一張圖文就是中鐵建有份承建的今屆世界盃決賽場地「盧賽爾地標體育場」，而這個體育場還成為世界盃紀念鈔票及卡塔爾10里亞爾紙幣圖案。

第二張圖介紹中國贈送卡塔爾的一對大熊貓「京京」和「四海」，牠們還是落戶中東的首對大熊貓。

中國裁判參加世界盃

第三張圖指今屆世界盃裁判有來自中國的馬寧，還有兩名助理裁判施翔、曹奕也是來自中國。第四張圖則指約七成卡塔爾世界盃周邊是在浙江義烏製造。第五張圖更指出，在世界盃期間接載工作人員、媒體記者及球迷往返場館的穿梭巴士，正是中國製造的純電動車。

第六張圖顯示，世界盃足球場地草皮的灌溉和保養，都由中國寧夏大學提供技術支援。第七張圖就表示，中國企業承建的卡塔爾首座太陽能發電廠「哈爾薩(Al Kharsaah)光伏電站」，大力支持卡塔爾舉辦「碳中和」世界盃的承諾。

第八張圖就指出，有4家中國企業贊助今屆世界盃，是最多贊助商的國家。