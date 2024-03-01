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健康
2024-03-01 12:02:00

保暖方法｜中醫教你牛肉、韭菜等暖身食物 附驅寒穴位(附最保暖穿搭方法)

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保暖方法｜牛肉、韭菜等暖身食物外 中醫教你驅寒穴位(附最保暖穿搭方法)

保暖方法｜牛肉、韭菜等暖身食物外 中醫教你驅寒穴位(附最保暖穿搭方法)

香港天氣不時轉冷，天氣凍需要學習保暖方法！究竟如何保暖最有效？Bowtie 今天請來中醫蔡嘉麗為大家推介暖身食物、最保暖穿搭技巧，配合按摩穴位驅寒，馬上了解並齊齊過暖笠笠的冬天！

保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖）

保暖食物／驅寒食物推介

  • 生薑：薑含薑辣素，具有促進新陳代謝、血液循環的功效，可預防感冒，改善手腳冰冷、畏寒等循環不良症狀。老薑辛辣味更強，驅風能力更佳，可作用於身體的中段，能夠提升體溫，有效解除體內液體、血液、代謝的阻滯，寒型腹痛更適合。
  • 韭菜：韭菜又稱起陽草，味甘、辛，性溫，屬於振奮性強壯藥，有健胃、提神、溫暖作用，能促進血液循環，增強保溫作用。但由於韭菜纖維較多，脾胃虛弱者慎服，以免胃脹不適。
  • 羊肉：羊肉具有益氣血的功效，屬於溫熱補品，可暖心胃，補腎壯陽，並富含賴氨酸、精氨酸、駔氨酸、絲氨酸等必需胺基酸。由於羊肉的氣味較重，對胃腸的消化負擔也較重，脾胃虛弱者慎用。
  • 牛肉：牛肉有補中益氣、滋養脾胃、強健筋骨等功效，寒冬食牛肉，有暖胃作用，為寒冬補益佳品。牛肉含有豐富的蛋白質，氨基酸組成比豬肉更接近人體需要，能提升免疫力。
  • 紫米：紫米有補血益氣、健脾理中、暖脾胃的功效，對於胃寒痛、消渴、夜尿頻密等症有一定療效。
保暖食物｜肉桂（am730製圖） 保暖食物｜蒜頭（am730製圖） 保暖食物｜黑椒（am730製圖） 保暖食物｜辣椒（am730製圖） 保暖食物｜薑黃（am730製圖） 保暖食物｜老薑（am730製圖）
  • 薑黃：根據《中國藥典》記載，薑黃味辛、苦，性溫，能入脾、肝經。不少臨床研究證實，薑黃中獨特薑黃素成分，更有抗氧化、抗發炎，以及促進代謝的功效，改善代謝自然身體暖和。
  • 肉桂：《神農本草經》記載：「味辛温，主百病，養精神，和顏色，利關節，補中益氣。為諸藥先聘通使，久服通神，輕身不老。面生光華，眉好常如童子。」肉桂具有温中補腎、散寒止痛功能，適合腰膝冷痛、虛寒胃痛、慢性消化不良、腹痛吐瀉、容易受寒人士等。
  • 淮山：《本草綱目》指出山藥治諸虛百損、療五勞七傷、去頭面遊風、止腰痛、除煩熱、補心氣不足、益腎氣、健脾胃、止瀉痢等。透過調理脾胃功能，可以改善免疫功能，令吸收營養物質的功能更佳，身體能源充足自然暖和。
  • 辣椒：《食物本草》中説，辣椒能温暖脾胃。辣椒性辛苦大熱，有消食導滯、祛風行血等功效，可治療嘔逆、噎膈、瀉痢、腳氣等疾病，亦可用於治療凍瘡。但胃酸過多，腸胃敏感的人應注意進食量和食用的方法，例如麻辣火鍋多油，容易引起腹瀉。
  • 酒釀：酒釀性溫味甘，屬溫補，四季食補皆宜。 酒釀含有豐富的糖、酞、氨基酸、微量元素及維他命 C、A、D、E、K等，適量食用有助於提升免疫力，促進新陳代謝，具有補氣養血、美容養顏，讓臉色紅潤、皮膚細緻，促進消化及改善便秘等功能。濕熱體質可減少食用份量。
冬天保暖｜飲熱薑茶好處（am730製圖） 冬天保暖｜飲熱薑茶好處（am730製圖） 冬天保暖｜飲熱薑茶好處（am730製圖） 冬天保暖｜飲熱薑茶好處（am730製圖）

保暖驅寒穴位

  1. 腎俞：腰部第二腰椎棘突下（命門）旁開 1.5 寸處，約與肋弓緣下端相平。具有益腎氣、利腰脊、聰耳目的功效。
  2. 命門：腰部正中線第二腰椎（十四椎）棘突下凹陷處，約與季脇（第十一浮肋）下端相平。具有利腰脊、溫腎陽、理血的功效。
  3. 關元：下腹部正中線臍中下 3 寸處，當中極上 1 寸。具有益腎氣，利下焦，回陽救逆的功效。
  4. 大椎：項背正中線第七頸椎棘突下凹陷中。具有升陽，益氣，補虛等功效。
  5. 腎氣足，身體原動力充足，自然代謝力可提升，建議使用暖包敷在穴位上，效果更佳。
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大椎穴的正確位置（圖片來源：せんねん灸公式） 關元：下腹部正中線臍中下 3 寸處，當中極上 1 寸。具有益腎氣，利下焦，回陽救逆的功效。

重點保暖位置

  • 頭頸部：頸部、後腦位置有風池穴、風門穴和風府穴三大穴位，寒邪最易從此侵襲，為人體血液循環最快的地方，散熱速度也快，容易受到溫度變化的影響，建議戴上帽子、圍巾及口罩。
  • 肩部：第二個需要保暖的部位是肩膀，若肩膀外露受寒，容易產生痠痛，到接近50歲時較容易出現肩周炎問題。
  • 背部：背部主身體的陽氣，一旦受寒，肺部容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病。
  • 腰腹部：腰腹受寒時，容易腹瀉，產生腸胃或腰痛問題。
  • 下肢：雙膝、腳底離心臟最遠，為人體循環的最末端，保溫性差，一旦受寒氣侵襲，很容易導致血液循環不佳而僵硬痠痛，女士或會引致痛經。

睡覺最保暖方法

睡覺着襪能否保暖？如何選擇睡覺時穿的襪？

穿襪固然可以保暖，但不少人下肢循環不佳，容易在穿襪後見腳踝水腫。與其睡覺時候穿襪，不如在床鋪放暖水袋於足部，一來足部不會緊箍不適，二來又可持久保暖。

提高被鋪保暖效果

  1. 方法一：在床鋪上先鋪上毛毯或珊瑚絨被子，睡上床鋪後，最上面蓋上絲綿被或羽絨被效果最好。
  2. 方法二：建議購買電熱毯，一般可以先預熱電熱毯，睡覺時就可以關掉。
  3. 方法三：將 2 個暖水袋放在床鋪中段和下段，睡覺時就可感覺溫暖。

睡前香茅水浸浴／熱水泡腳

浸浴和泡腳的原理都是提升身體體溫，改善身體血液循環，當身體處於暖和放鬆狀態，自然可改善睡眠質量。

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泡腳有助身體保暖。

泡腳有助身體保暖。

最保暖穿衣方法

穿得愈多衣服就愈保暖？

所謂重質不重量，穿衣亦如是。首先要有貼身衣物，外穿毛衣，最外穿大衣，注意頸部和足部保暖，其實已經非常暖和。

保暖衣點選擇？

可根據保暖程度、透水氣度、排汗快乾程度，以及耐用程度包括布料強度、洗濯後會否變形、抗起毛球度來選擇保暖衣。

保暖穿搭方法

在南方，室内外溫差較大，因此可選用玉米式穿搭法，有需要可脫掉，冷時再穿會，舒適又可保暖。

  • 裏層：貼身保暖衣
  • 外層：薄毛衣
  • 最外層：大衣
  • 頸部：圍巾
  • 下肢：内穿絲襪外穿褲子或足部穿羊毛襪
  • 頭部：冷帽
  • 面部：口罩（體感溫度可上升 5°）

本文獲Bowtie 保泰人壽授、bowtie中醫bowtie營養師授權轉載

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