冬天天生手腳冰冷 如何讓身體變暖？切忌愈補愈傷身！

天生怕冷手腳凍 切忌愈補愈傷身！

手腳冰冷發紫、腫脹 或有機會心血管疾病 奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺也呼籲：民眾若是手腳冰冷又伴隨手指、腳趾發紫、腫脹，要小心心血管疾病是否找上身，須趕緊就醫治療以免耽誤病情！ 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】