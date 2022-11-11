天生怕冷手腳凍 切忌愈補愈傷身！

27歲女性小夏(化名)，是辦公室行政人員，平素少運動，整日待在冷氣房內，很少進行戶外活動及曬太陽，因怕胖所以刻意控制飲食，喜歡吃生菜沙律、蔬果汁等生冷食品；小夏初經起便有經痛症狀，近2個月經痛卻加劇，雖然溫敷後有改善，但經血顏色淡紅，且有血塊，排便軟散不成形，又相當怕冷，手腳更是冰涼，因此到奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺門診就診，許醫師望聞問切後診斷小夏為寒阻胞宮，衝任阻滯，使得經血下行不暢而導致經痛，於是開立溫經散寒的中藥並溫灸氣海穴及關元穴，並衛教小夏少吃生冷食品、多運動及曬太陽；調理後的小夏於次月的月經來時經痛大為減輕，且怕冷、手腳冰冷的症狀也緩解許多。

夏天、冬天都會手腳冰冷 恐影響日常生活與睡眠！

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺說明：中醫將手腳冰冷稱之為「手足厥冷」、「厥逆」，通常是當氣溫降低時，人體的新陳代謝下降，血液循環變慢，且寒冷的氣溫造成末梢血管收縮所導致的現象；一般人陽氣充足只在寒流來襲的時候才手足冰冷，然而有一部分的人即使在夏天也會手腳冰冷，不舒服的症狀甚至會影響到日常生活與睡眠，此時就會建議從內在體質來做改善。