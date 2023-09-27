硬拉｜健身deadlift常見訓練錯誤動作 腹部臀部重心3大問題

健身硬拉(Deadlift)是人體可以提起最大重量動作，因為參與的肌肉不單止只大腿後方和臀部的肌肉，還會動用到核心肌群、背部肌肉作穩定軀幹，以及肩膀和前臂的輔助，所以能夠訓練接近全身的肌肉，才成為重訓三大王牌動作之一。由於全身大部分肌肉都有參與，所以動作錯誤導致訓練成效減低的可能性較低，反之是增加受傷風險，因此以下錯誤動作一定要避免。

硬拉deadlift常見錯誤1｜腹部沒有收緊、下背呈弧形 當腹部的肌肉沒有收緊，下背便難維持中立位置，大大減低了脊椎的穩定性，如以此姿勢做硬拉，便很容易拉傷下背肌肉。因此我們要維持挺胸、收腹的動作，讓整條脊椎呈直線排列，方可保持動作穩定。