硬拉｜健身deadlift常見訓練錯誤動作 腹部臀部重心3大問題

健身硬拉(Deadlift)是人體可以提起最大重量動作，因為參與的肌肉不單止只大腿後方和臀部的肌肉，還會動用到核心肌群、背部肌肉作穩定軀幹，以及肩膀和前臂的輔助，所以能夠訓練接近全身的肌肉，才成為重訓三大王牌動作之一。由於全身大部分肌肉都有參與，所以動作錯誤導致訓練成效減低的可能性較低，反之是增加受傷風險，因此以下錯誤動作一定要避免。
硬拉deadlift常見錯誤1｜腹部沒有收緊、下背呈弧形
當腹部的肌肉沒有收緊，下背便難維持中立位置，大大減低了脊椎的穩定性，如以此姿勢做硬拉，便很容易拉傷下背肌肉。因此我們要維持挺胸、收腹的動作，讓整條脊椎呈直線排列，方可保持動作穩定。
硬拉deadlift常見錯誤2｜提起槓鈴時屁股先抬起
在動作起始的初段，即槓鈴桿大約由小腿中間位置提升到膝蓋高度的一段，背脊的傾斜度應維持不變，代表這一段應主要由大腿發力。如果做錯動作先將屁股抬起，才提起槓鈴離地的話，腰椎將承受極大壓力，容易拉傷。
硬拉deadlift常見錯誤3｜提升槓鈴後身體後仰
有些人為加大動作幅度，容易在站直後額外將身體後仰，可是這一小段距離對於訓練沒有多大幫助，卻增加拉傷下背風險，動作終點還是維持在身體站直就好。
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