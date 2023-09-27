熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-09-27 11:00:00

硬拉｜健身deadlift常見訓練錯誤動作 腹部臀部重心3大問題

分享：
硬拉｜健身deadlift常見訓練錯誤動作 腹部臀部重心3大問題

硬拉｜健身deadlift常見訓練錯誤動作 腹部臀部重心3大問題

健身硬拉(Deadlift)是人體可以提起最大重量動作，因為參與的肌肉不單止只大腿後方和臀部的肌肉，還會動用到核心肌群、背部肌肉作穩定軀幹，以及肩膀和前臂的輔助，所以能夠訓練接近全身的肌肉，才成為重訓三大王牌動作之一。由於全身大部分肌肉都有參與，所以動作錯誤導致訓練成效減低的可能性較低，反之是增加受傷風險，因此以下錯誤動作一定要避免。

硬拉deadlift常見錯誤1腹部沒有收緊、下背呈弧形

當腹部的肌肉沒有收緊，下背便難維持中立位置，大大減低了脊椎的穩定性，如以此姿勢做硬拉，便很容易拉傷下背肌肉。因此我們要維持挺胸、收腹的動作，讓整條脊椎呈直線排列，方可保持動作穩定。

腹部沒有收緊、下背呈弧形。

腹部沒有收緊、下背呈弧形。

硬拉deadlift常見錯誤2提起槓鈴時屁股先抬起

在動作起始的初段，即槓鈴桿大約由小腿中間位置提升到膝蓋高度的一段，背脊的傾斜度應維持不變，代表這一段應主要由大腿發力。如果做錯動作先將屁股抬起，才提起槓鈴離地的話，腰椎將承受極大壓力，容易拉傷。

提起槓鈴時屁股先抬起。

提起槓鈴時屁股先抬起。

硬拉deadlift常見錯誤3提升槓鈴後身體後仰

有些人為加大動作幅度，容易在站直後額外將身體後仰，可是這一小段距離對於訓練沒有多大幫助，卻增加拉傷下背風險，動作終點還是維持在身體站直就好。

減肥｜6個辦公室減肥運動 輕鬆坐住瘦大腿、肚腩、手臂！

大腿訓練｜深蹲外兩招健身鍛煉 減少膝關節及腰部受傷風險

健身｜入門4式 練好核心肌群

健身｜深蹲、平板支撐、熊爬等4個簡單快捷小運動 訓練平衡力燃燒熱量

健身｜善用家中資源 利用椅子做運動練腹直肌

健身｜7個貼士 同時增肌減脂改善身形

提升槓鈴後身體後仰。

提升槓鈴後身體後仰。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受