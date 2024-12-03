肺腺癌是甚麼？ 早期症狀極不明顯的無聲殺手

肺癌為本港癌症的頭號殺手，每年新增的確診個案平均約有 5000 人。肺腺癌（Lung adenocarcinoma）屬最常見的其中一種肺癌，據統計數字顯示，肺腺癌在本港平均每年約有 3000 宗新症確診個案。由於肺腺癌症狀不明顯，確診時大多已達晚期，故被形容為「無聲殺手」。本文將深入探討肺腺癌的成因、症狀、預防及治療方法。 撰文：Bowtie團隊 田蕊妮患初期肺腺癌 手術成功感謝老公照顧

肺腺癌（Lung Adenocarcinoma）是甚麼？ 肺癌主要有 2 種類型，分別是非小細胞肺癌及小細胞肺癌，而非小細胞肺癌是最常見的肺癌種類，約佔肺癌的 85%。非小細胞肺癌可根據組織結構的不同分為 3 種主要亞型，包括肺腺癌、鱗狀細胞癌及大細胞癌。 肺腺癌是目前最常見的一種肺癌，約佔所有肺癌的 50%，通常由肺外側和支氣管內壁分泌黏液的顆粒細胞變異而引致。當器官周圍的腺體中的細胞開始失控時，就會發生腺癌。 肺腺癌與其他類型的肺癌不同，前者多長在肺部比較邊緣的位置，後者通常更位於肺部的中心位置。此癌症亦比其他類型的肺癌生長速度較慢，形成較小的腫塊，轉移發生也較慢。 根據衛生署於 2021 年錄得的肺癌新症數據顯示，男女患者比例約為1.4 比 1，以 60 歲或以上的新症患者居多。

肺腺癌常見原因 以下是肺腺癌的常見成因： 吸煙

吸入二手煙

有肺癌家族史

基因突變

煮食油煙

空氣污染

曝露於某些化學物質，如二氧化矽、石棉、氡、重金屬和柴油煙霧

有其他肺部疾病，如慢性阻塞性肺疾病

飲食習慣不良，多吃高脂、低抗氧化物食物 肺癌發病、死亡人數都佔最多！營養師公開「飲食6大要訣」有效降風險

肺腺癌前兆及症狀 肺腺癌早期症狀並不明顯，一般難以察覺。患者可能會出現以下前兆： 長期咳嗽

肩部、手臂、背部疼痛

手指末端鼓脹，稱為「杵狀指」

活動時呼吸急促

咳血

不明原因的體重減輕

肺腺癌確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。肺腺癌的症狀與其他肺癌的症狀相似，而下列就是一些較後期的病徵： 咳嗽不停或惡化

咳血或紅痰

呼吸困難

胸痛，深呼吸、咳嗽或大笑可加重胸痛

說話時聲音嘶啞

反覆呼吸道感染，如支氣管炎或肺炎

無哮喘病史但出現喘息

不明原因的體重減輕

食慾不振

感覺疲倦或虛弱

肺腺癌高危群組 不少人擔心自己可能患上肺腺癌，如果你屬於以下高危群組，就應該要多加注意自己的身體： 吸煙、吸食二手煙或曾吸煙人士

有肺癌家族史

有其他肺部疾病，如慢性阻塞性肺疾病

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料，如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚

吸入氡氣（一種累積在建築物的天然氣體）

生活在有嚴重空氣污染的地區 真實世界數據 證肺癌篩查具成效

如何診斷肺腺癌？ 診斷肺腺癌有多個方法，你的醫生可能會根據情況建議你接受不同的檢查方法，以下是其中一些例子： 照肺（肺部 X 光） 可瞭解肺部狀況。如果 X 光顯示有任何異常狀況，可安排進行更多的檢查，以作確定。 驗痰 痰液細胞學檢查有機會確定患者的肺癌型態。方法是將痰液放在顯微鏡下觀察是否有異常細胞。這種方法較常用於檢查肺內氣管中生長的腫瘤。然而，並非每位肺癌患者均有咳嗽帶痰，也非每位患者的痰液均含有癌細胞。 支氣管鏡 以內窺鏡觀察肺內氣道內壁，並可抽取細胞樣本作活組織檢查，適用於腫瘤位於肺部較中央位置的個案。軟管經鼻孔或口腔，通過支氣管到達腫瘤位置，從而抽取組織進行化驗。 電腦掃描 透過 X 光和電腦以檢視身體內部結構，技術上更可以覆蓋原本 X 光未能檢查到的位置，提供更加仔細的圖像。 低劑量電腦斷層掃描（LDCT） 能提供比肺部 X 光更詳盡的照片。電腦掃描可以偵測到極微小的腫瘤，可提供腫瘤的三維立體影像，幫助判斷腫瘤是否已擴散至肺部附近的淋巴結。LDCT 相比一般 CT 使用的幅射劑量更低，可以減少對病人的影響。 磁力共振： 和電腦斷層掃描一樣，能夠提供詳細的軟組織影像，分別在於磁力共振是利用無線電波和強力磁場，而非X光， 多用於檢查癌細胞是否有擴散至腦部或脊髓。

肺腺癌的分期方法 肺腺癌分期的目的，除了臨床上對於癌症的判斷及決定治療方法外，也與未來經過治療後可能的結果密切有關。肺腺癌可分為第1至4期。

肺腺癌治療方法 肺腺癌的治療方法需要視乎病人的病情而定，有可能混合使用多個治療方法，以下是可以用於治療肺腺癌的常見治療方法： 外科手術 手術治療的目的是將肺部原發性腫瘤及局部淋巴結切除，對於原發性非小細胞肺癌，手術切除是目前最佳的治療方式，依腫瘤的情形和侵犯程度可分為楔形或肺小節切除、肺葉切除和全肺切除。 放射治療 放射治療通常與手術或化療一起進行，分別有外部放射和內部輻射。放射治療發射輻射束以殺死癌細胞，可以縮小腫瘤。 化學治療 此療法利用口服或注射藥物阻止癌細胞的生長或直接破壞癌細胞，除了破壞癌細胞外，也會影響體內正常細胞組織。化療通常與其他形式的治療相結合，如手術或放射治療。 標靶藥物治療 標靶藥物治療在技術上都被視作化學治療。然而，標靶治療藥物發揮作用的機制與標準化療藥物並不相同。標靶治療藥物干擾涉及癌細胞生長和存活的特定分子，即標靶，例如個別種類的基因及蛋白，對癌細胞生長及擴散特別有利，而標靶治療就是要防止它們幫助癌細胞增長，一般不會殃及其他正常組織。 免疫治療 免疫治療是將一種特殊的抗體注射入病人體內，抗體會依附在癌細胞或白血球的表面，以喚醒體內的免疫細胞，加強偵察或幫助白血球分辨出體內帶有癌腫瘤的細胞，繼而攻擊及消滅。

肺腺癌分期的目的，除了臨床上對於癌症的判斷及決定治療方法外，也與未來經過治療後可能的結果密切有關。肺腺癌可分為第 1 至 4 期6。

肺腺癌預防方法 想要預防肺腺癌，你可以從以下方法做起： 戒煙／避免吸煙

避免吸入二手煙

避免過度暴露於致癌環境， 如因工作場合難以避免，也需加強工作時的自我保護（衣著、口罩等）以避免身體接觸過多的致癌物質

改變熱油煎炒的烹調習慣、下廚時使用抽油煙機、保持通風良好

調整飲食習慣成高纖低脂取向，攝取多種類的蔬果

常見問題 1. 肺腺癌的癌細胞轉移常見嗎？一般會轉移到身體那些部分？ 肺腺癌生長速度較慢，轉移發生也較慢，但是只有少數人在診斷出來的時候是屬於可以開刀治療的階段。肺腺癌轉移時起初先侵犯到鄰近的淋巴腺、肋膜及肋膜腔、或肋骨，之後則可能轉移到其他遠處的器官，其中最容易轉移到骨骼、肝臟、腦部、及腎上腺等器官。 2. 肺腺癌患者在飲食上有甚麼禁忌？ 肺腺癌患者在飲食上有以下注此事項： 避免飲酒

避免食用未煮熟或未經高溫消毒的食物，如生雞蛋、雪糕、沙律、壽司等

放射治療的病人，容易發生食道黏膜傷害，造成吞嚥困難： 避免太粗、太硬的食物，以燉煮類代替炸、煎食物 避免過熱及刺激性的食物 避免酒、辣椒、芥末、可樂、咖啡等

化學治療的病人，容易有噁心、嘔吐、食慾不振等現象： 避免太甜或太油的食物，以免使病人噁心、嘔吐

攝取足夠的蛋白質來修復細胞和組織。每餐目標約20克，即約一副紙牌大小的雞肉、魚肉等瘦肉

多吃五顏六色的水果和蔬菜以攝取抗氧化物和植物營養素，有助於抵禦細胞損傷

從全穀物來源如糙米、全麥麵包、燕麥片等獲取碳水化合物

攝取健康的脂肪，如牛油果、堅果、橄欖油等。Omega-3 脂肪酸和其他健康脂肪有助支援大腦和神經系統，並減少體內的炎症 3. 肺腺癌存活率？ 肺腺癌患者的存活率會根據診斷時的期數而有不同，以下是不同期數的肺腺癌患者的 5 年存活率比較： 肺腺癌第 1 期 進行手術後存活率約80%

肺腺癌第 2 期 進行手術後存活率約80%

肺腺癌第 3 期 存活率30%至40%

肺腺癌第 4 期 存活率10% 本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載