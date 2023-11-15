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健康
2023-11-15 18:50:25

荷爾蒙失調｜男人雌激素過多 或致肥胖、甩頭髮、性功能障礙等6大風險

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當男人的女性荷爾蒙過多，又稱「雌激素強勢」，恐會變得容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化、肌肉失去彈性，甚至性功能障礙！

當男人的女性荷爾蒙過多，又稱「雌激素強勢」，恐會變得容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化、肌肉失去彈性，甚至性功能障礙！

當聽到女性荷爾蒙時，大多數的人都以為是女性才有的，其實男人與女人同時都具有男性跟女性荷爾蒙，在男性生理以及女性健康上皆佔有相當重要的角色。當男人的女性荷爾蒙過多，又稱「雌激素強勢」，恐會變得容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化、肌肉失去彈性，甚至性功能障礙！

男性荷爾蒙：睾固酮

男人最重要的一種男性荷爾蒙為「睾固酮」，是多效荷爾蒙，影響層面多。大多數民眾對於睾固酮的功用與印象，僅會聯想到性滿意度，包括引起性慾、維持陰莖勃起及精液製造量等。但睾固酮的作用不僅於此，還會影響男性的肌肉量、骨密，甚至專注度、自信心和記憶力也都受荷爾蒙影響。男人的男性荷爾蒙較多、女性荷爾蒙較少。

自信心

睾固酮還會影響男性的肌肉量、骨密，甚至專注度、自信心和記憶力。

女性荷爾蒙：雌激素

女性荷爾蒙有兩種，分為雌激素與黃體素，屬於類固醇類荷爾蒙。雌激素作用為促進乳房發育、骨盆變寬、刺激子宮內膜生長、增加體脂肪等，讓女性身體可應付懷孕；黃體素則是維持子宮內膜、促進乳房發育。女人的女性荷爾蒙較多、男性荷爾蒙較少。

男性不育7大原因（am730製圖） 男性不育7大原因︰睾丸出現問題（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子形態異常（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子活動力弱（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子數量不足（am730製圖） 男性不育7大原因︰精囊靜脈曲張（am730製圖） 男性不育7大原因︰輸精管閉塞 先天無輸精管（am730製圖） 男性不育7大原因︰射精及勃起功能障礙（am730製圖）

男人睾固酮濃度不足 加速老化、性滿意度降低

男人與女人同時都具有男性跟女性荷爾蒙。男人一旦睾固酮濃度低落，容易「無衝勁、虛累累」，使人出現老化症狀，缺乏衝勁，發生更年期障礙。更糟的是，如果久坐、沒運動、睡不好，當男人體內的女性荷爾蒙悄悄的變高了，這就是走在「雌激素強勢」的路上，就容易疲倦、肥胖、大量掉頭髮、胸部女乳化，甚至還出現性功能障礙！

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雌激素強勢

5種生活形態造成「雌激素強勢」。

5大生活形態造成「雌激素強勢」

不當的飲食習慣會讓體重過重，身體脂肪產生愈多雌激素；巨大或持續性的壓力會使睾丸激素變成雌二醇，因壓力造成雌激素變多；另外，污染、外食、環境荷爾蒙也都是造成雌激素強勢重要的原因之一。

  1. 不當的飲食習慣
  2. 巨大或持續性的壓力
  3. 污染
  4. 外食
  5. 環境荷爾蒙(如塑膠容器、重金屬、殺蟲劑等)

年齡殺的不只是時間 還有荷爾蒙

由於雌激素是由睾固酮經由芳香酶轉化而成，年輕男性體內芳香酶的濃度較低，中年以後芳香酶的濃度慢慢增加，雌激素也跟著增加，睾固酮的分泌開始減少。但雌激素過高不是中老年男性的專利，根據醫學研究，目前許多340歲的男性身上也發現了這個現象，年輕男性也該提高警覺！

舉重

規律運動可減少脂肪與降低雌激素，增加睾丸激素的產生，散發男人味。

讓雌激素指數回頭 才能重振雄風

讓荷爾蒙回歸平衡，才能找回男人的健康。可定期做男性荷爾蒙評估檢查，檢測體內濾泡刺激素、黃體刺激素、睾固酮、性荷爾蒙結合蛋白、游離睾固酮、生物活性睾固酮、雌二醇、皮質醇、脫氫異雄酮硫酸鹽與男性荷爾蒙平衡指標等。適用於≥19歲且壓力大、易緊張、責任感重的完美主義者、有家族精神病史者。

最重要的是，無論年紀多大，都建議調整生活形態，如每天睡滿79小時有助於維持飽足感，以及均衡飲食、釋放壓力與避免環境荷爾蒙，還有規律運動可減少脂肪與降低雌激素，增加睾丸激素的產生，散發男人味。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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