世界盃2022｜電玩《FIFA 23》畫面扮網上直播　竟然呃到4萬人

2022年卡塔爾世界盃進行得如火如荼，部分球迷想觀看但貪方便或不想付款，透過非法網路找來免費「世界盃直播」頻道觀賞賽事，卻有騙徒看準機會，竟然用知名電玩《FIFA 23》畫面，換標題兼加上真人旁述，令越南至少4萬名民眾信以為真，細心觀賞「假畫面」。

「FIFA 23」畫面扮世界盃2022網上直播，竟然呃到4萬人。(網上圖片)

西班牙《辯論日報》(Eldebate)等傳媒報道，近日越南出現一種新詐騙手法，但並非直接騙取錢財，而是騙取網路平台流量利潤。報道指，雖然越南於世界盃賽事中很快就被淘汰，不過還有大批球迷參與世界盃盛會，但又不想花錢，因此上網搜尋影片平台YouTube或盜版連結，收看免費直播。

有詐騙集團看準機會，竟然膽粗粗用電玩《FIFA 23》的虛擬畫面，換上標題、更改國家名稱、比賽日期等螢幕資訊，並操作遊戲令「賽事」過程和真的世界盃比賽幾乎一模一樣，為增加可信度，更加上真人越南話解說，令民眾點看，使他們以為真的在看卡塔爾比賽現場實況直播，藉此騙取流量，賺取網路平台分享利潤等。