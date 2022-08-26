意大利男西班牙旅遊後「連中三元」　感染新冠猴痘與愛滋病

報告稱醫生難正確判斷

在醫療雜誌《感染雜誌》上發表的研究指，男子不單證實患上新冠肺炎，更感染猴痘。在進一步的檢查之後，男子再證實患上愛滋病，成為首位同時患上這3種疾病的患者。有關報告的作者指出，醫生最初很難正確判斷有關的疾病，因為猴痘與新冠同時都有發燒、淋巴結病、頭痛、喉嚨痛以及疲倦的病徵，而且猴痘患者也不一定出現皮疹。研究報告指，由於這是首宗同時感染這3種病毒的病例，故無法證實同時患上這3種病會令病情嚴重。

男子據報是在今年6月16至20日期間，前往西班牙旅遊，9日後體溫升至39度，並出現喉嚨痛、疲倦、頭痛及腹股溝疼痛的症狀。男子在7月2日證實對新冠呈陽性反應，而在同一日稍後的時間，他的左臂開始出現皮疹，並變成小而痛的斑點，之後在身體、下肢、臉等被紅色的環包圍。男子3日後送到大學醫院接受治療，而他表示自己在2019年接受過梅毒的治療，在2021年接受愛滋病測試時，結果為陰性。

男子最後已出院

而男子的猴痘病毒，經檢測後證實是西非的變種，是導致西班牙爆發的病毒，而其新冠病患屬於BA.5.1型。男子在大學醫院接受治療的第3日，身上的皮膚損傷開始結痂，並變成疤痕。同時男子亦接受愛滋病的治療，之後出院。