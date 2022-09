英女王逝世｜逾450年前預言96歲女王逝世 占星家書籍突大賣

英女王逝世|成功預言阿波羅登月、911襲擊

諾齊擔瑪士的預言集以四行詩寫成,於1555年推出,書內共有942篇四行詩。《星期日泰晤士報》稱,受惠其預言的書作《Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future》於2006年推出,作者為法國中世紀研究學者Mario Reading,惜他未能看見自己的著作大賣,他於2017年離世,終年63歲。Reading對諾齊擔瑪士其中一篇四行詩的闡釋為「英女王伊利沙伯二世將於2022年死亡,大約在96歲時」;這段節錄在社交網瘋傳,似乎是令該書突然被搶購的原因。不過,有網民留言稱,諾齊擔瑪士的詩篇似乎並未有提及英女王,那是Reading的解讀。

除了英女主逝世,諾齊擔瑪士的「擁躉」認為,他還成功預言1666年發生的倫敦大火、自立為王的法國皇帝拿破崙的冒起、美國太空船阿波羅登陸月球,以及2001年發生的美國911襲擊。