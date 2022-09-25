英女王逝世｜逾450年前預言96歲女王逝世 占星家書籍突大賣

96歲的英女王離世消息傳出，大眾均感愕然，王儲威廉也透露曾祖母王太后活超過100歲，他也以為祖母英女王會多活幾年。但猶太裔法國占星家諾齊擔瑪士(Nostradamus)或是唯一不感訝異的人，這位著名預言家，被指於其1555年推出的預言集《Les Prophéties》中提到英女王在2022年逝世，終年96歲。他的「神算」令一本解讀其預言的書籍大賣，於女王逝世前一星期僅售出5本，但至本月17日，賣出近8,000本。

諾齊擔瑪士的支持者又指，他預測到2001年發生的美國911襲擊。(資料圖片)

英女王逝世｜成功預言阿波羅登月、911襲擊

諾齊擔瑪士的預言集以四行詩寫成，於1555年推出，書內共有942篇四行詩。《星期日泰晤士報》稱，受惠其預言的書作《Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future》於2006年推出，作者為法國中世紀研究學者Mario Reading，惜他未能看見自己的著作大賣，他於2017年離世，終年63歲。Reading對諾齊擔瑪士其中一篇四行詩的闡釋為「英女王伊利沙伯二世將於2022年死亡，大約在96歲時」；這段節錄在社交網瘋傳，似乎是令該書突然被搶購的原因。不過，有網民留言稱，諾齊擔瑪士的詩篇似乎並未有提及英女王，那是Reading的解讀。

除了英女主逝世，諾齊擔瑪士的「擁躉」認為，他還成功預言1666年發生的倫敦大火、自立為王的法國皇帝拿破崙的冒起、美國太空船阿波羅登陸月球，以及2001年發生的美國911襲擊。

