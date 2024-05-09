一文睇清The YOHO Hub II價錢、樓書平面圖、示範單位、周邊配套(多圖有片)

新鴻基地產(016)旗下環港鐵元朗站「YOHO」系列壓軸之作「The YOHO Hub」分兩期發展，第C期「The YOHO Hub II」以現樓形式應市。am地產特意為讀者準備「The YOHO Hub II」懶人包，一文睇清「The YOHO Hub II」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。 The YOHO Hub II 戶型分布、平面圖、車位 「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，兩座每層均設10伙及5部升降機，合共提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎，不設特色單位。 戶型分布方面，三房佔最多涉及469伙，約一半單位，實用面積由520至905方呎；另兩房佔約40%，提供375伙，實用面積由436至493方呎；至於一房提供94伙，佔約10%，實用面積由336至338方呎；而四房僅提供1伙，實用面積1,035方呎，發展商透露，該單位考慮以招標形式推售。 全盤面積最細單位包括第8座3樓至28樓E室，實用面積336方呎，一房間隔，浴室位於睡房內；面積最大單位為第6座57樓A室，實用面積1,035方呎，屬四房雙套連工作間間隔。「The YOHO Hub II」停車場位於地庫層，共提供105個住宅停車位。項目已獲滿意紙，將以現樓形式發售。

The YOHO Hub II 價單 2 號價單： 94 伙 折實平均呎價 15038 元 發展商於5月5日加推2號價單，涉及94伙，涵蓋40伙兩房及54伙三房單位，實用面積介乎466至905方呎。價單定價由809.9萬至1,577萬元，呎價介乎15,519元至19,188元。扣除15.5%最高折扣後，單位折實售價由684.36萬至1,332.56萬元，折實呎價介乎13,114元至16,214元。最低售價單位為第8座5樓D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價684.36萬元，折實呎價約14,655元。 1 號價單： 188 伙 折實平均呎價 14338 元 發展商於4月30日公布首張價單，涉及188伙，涵蓋71伙兩房及117伙三房，實用面積介乎467至905方呎。價單定價由808.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎15,394元至18,396元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元。以定價計，該批市值超過20.7億元。 新地副董事總經理雷霆形容該批價單為「隨行就市價」，他稱集團素來以貼市價推盤，是次定價已考慮和上期位置及景觀有差別，相信該價格為買家所接受。首張價單入場單位為第8座3樓D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價682.92萬元，折實呎價約14,624元。至於最低呎價單位為第8座3樓H室，三房間隔，實用面積905方呎，折實售價1,177.25萬元，折實呎價13,008元。另外，三房最低售價單位為第8座3樓C室，實用面積537方呎，折實售價777.56萬元，折實呎價14,480元。

The YOHO Hub II 銷售安排 「The YOHO Hub II」落實於5月11日首輪發售210伙，涵蓋81伙兩房及129伙三房，該批折實售價由682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008元至16,214元，折實平均呎價14,550元。 發售當日將分A、B兩組揀樓，其中A組至少購買1伙600方呎及以上單位，或2至4伙兩房或三房單位，A組時段共提供131伙；B組則可購買1至2伙單位。

The YOHO Hub II 會所 「The YOHO Hub II」採用雙住客會所設計，「Club Vim」連同已啟用的北面會所「Club Vis」組成約4萬方呎室內會所面積，雙住客會所的戶外園林面積達21萬方呎；而項目每方呎管理費約4.62元。「Club Vim」會所大堂「耀鑽大堂」以摩登時尚的風格為主題，特意於牆上設計成多個陳列架，以富現代感的幻彩色調設計，陳列出多個藝術擺設、書籍及特色盆栽等；一旁的「爍聚」為住戶提供寧謐的休憩空間。 「Club Vim」室外特設約28米戶外泳池「海天池」，住戶可盡情暢泳於寫意的綠化戶外空間，將元朗市的繁華景致盡收眼底。泳池旁更有特別為小朋友而設的「海天嬉水池」，設有不同的玩樂設施，打造兒童專屬的繽紛水上世界。池畔更設有「海天閒座」，為住戶提供舒適寫意的閒坐區。此外，會所提供多用途宴會廳「盛聚」，連同宴會廳的戶外燒烤設備，適合舉辦私人派對，廣宴親朋。為配合現代人追求健康生活的趨勢，會所特設具備多項運動體育設施的「極躍健身室」，備有完善健身器材，包括跑步機、單車機、戰繩、拳擊沙包等。 會所特別為兒童打造室內「童樂天地」，當中設有多個刺激的玩樂設施包括滑梯、障礙賽道、接觸式互動裝置等；地上亦會鋪滿軟墊，讓兒童在盡情奔跑及玩樂之餘，亦可安全地攀爬。會所為締造工作與生活平衡的悠然生活，悉心特設「匯議室」，為住戶提供在公司以外的高效工作空間；更設有「思創坊」，住戶可邀親朋好友進行撲克牌或棋類遊戲或比賽，享受無窮樂趣。 另備有多元化的娛樂配套，包括麻雀房「決戰四方」、設有鋼琴的「音律琴室」等。另外，特設「YOHO工作室I」及「YOHO工作室II」，其中「YOHO工作室 II」可讓富有攝影觸覺的住戶緊貼潮流，在專屬攝影配套下享受攝影樂趣之餘，更可於私隱度高的空間進行拍攝。「YOHO工作室 I」則配置型格螢光天花燈帶、舞台及各種燈光效果，住戶可作排練之用，盡情享受表演的樂趣。