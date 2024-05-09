新鴻基地產(016)旗下環港鐵元朗站「YOHO」系列壓軸之作「The YOHO Hub」分兩期發展，第C期「The YOHO Hub II」以現樓形式應市。am地產特意為讀者準備「The YOHO Hub II」懶人包，一文睇清「The YOHO Hub II」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
The YOHO Hub II戶型分布、平面圖、車位
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，兩座每層均設10伙及5部升降機，合共提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎，不設特色單位。
戶型分布方面，三房佔最多涉及469伙，約一半單位，實用面積由520至905方呎；另兩房佔約40%，提供375伙，實用面積由436至493方呎；至於一房提供94伙，佔約10%，實用面積由336至338方呎；而四房僅提供1伙，實用面積1,035方呎，發展商透露，該單位考慮以招標形式推售。
全盤面積最細單位包括第8座3樓至28樓E室，實用面積336方呎，一房間隔，浴室位於睡房內；面積最大單位為第6座57樓A室，實用面積1,035方呎，屬四房雙套連工作間間隔。「The YOHO Hub II」停車場位於地庫層，共提供105個住宅停車位。項目已獲滿意紙，將以現樓形式發售。
The YOHO Hub II示範單位
「The YOHO Hub II」設有4個連裝修及家具現樓示範單位，涵蓋兩房及三房戶型；其中兩房示範單位為8座30樓A室，實用面積467方呎，包含一個22方呎的露台，樓層與樓層之間的高度為3米。單位布置以米色系為主要色調，選用大量木製家具，客廳放置高雅的象牙白色布藝梳化，另一端牆身設有置物架，另擺放原木地櫃。飯廳天花採用鏡面設計，選以淺色原木4人餐桌，配上同樣淺木原木拼墨綠色皮革餐椅。
單位採用時尚開放式廚房設計，呈長方形設計，工作檯面以淺色雲石紋理鋪砌，配備德國品牌Siemens家電組合，並採用隱藏式設計，裝嵌於貯物櫃當中。主人睡房採用偌大玻璃窗設計，雙人大床放在靠窗位置，睡房另一邊放置一組淺桃木色高身衣櫃。為了切合家庭客的需要，設計師將睡房1打造為童趣滿分的兒童房，睡床側設有矮身書桌及大象造型的兒童椅。浴室貫徹全屋色調，配備淋浴間、洗手盆及坐廁。
The YOHO Hub II 8座30樓A室 467呎兩房
三房示範單位設有3個，其中8座30樓H室，實用面積901方呎，三房一套房連儲物房及工作間連洗手間間隔，包括一個35方呎的露台及16方呎的工作平台。樓層與樓層之間的高度為3米，間隔方正實用。客飯廳整體以色調柔和的大地色系為空間的基調，右側位置放置白色不規則形狀的梳化，配以深啡色長方形地毯，另一端選用三面白色長方形及原木圓柱合拼為牆身，内含壁燈。單位採梗廚設計，特設雙洗滌盆設計，並配備一系列隱藏式木紋設計櫥櫃，以及珠光面白色吊櫃。
主人房整體房間運用大地色系為主調，雙人大床放在靠窗位置，大床的旁邊放置日系實木揭蓋式梳妝臺，旁邊亦設有落地式衣櫃。睡房1設計為客房，單人床擺放靠窗位置，床尾的牆上掛上兩種圓形創意配搭的掛牆式置物架，床邊擺放多用途書桌連珠光白漆面吊櫃以及層架。睡房2為兒童房，同樣貫徹大地色設計，運用一系列淺色原木家具，包括擺放配有衣櫥的單人高架床，上層的單人床貼心地設置圍欄以及壁燈。
另8座30樓J室，實用面積639方呎，三房一套房連開放式廚房間隔，包括一個23方呎的露台及16方呎的工作平台。單位整體的布置以日式為主題，客飯廳呈長方形，客廳以落地玻璃折疊門設計連接露台，單位採用開放式廚房設計，廚房呈L形。主人睡房設有兩個偌大的玻璃窗，靠窗位置擺放雙人大床，另一旁擺放一組高身淺色拼深啡色門柄的衣櫃。設計師將睡房1設計成色彩繽紛的兒童房，靠窗位置掀放一張單人床，側設有矮身書桌及粉啡色毛絨兒童椅。睡房2設計成可供書房或睡房之用的多用途房，以暖色調為主，靠窗位置擺放素雅的象牙白色亮飾面書桌，配以圓形木椅。
至於8座30樓C室，實用面積534方呎，三房開放式廚房間隔，包括一個22方呎的露台。單位一室布置以杏色為主調，客廳放置米白的布藝梳化，配合獨特的灰白色橫紋地毯，擺放杏色雲石紋茶几以及兩張棗紅色皮質椅子後空間仍感寬敞。單位採用開放式廚房設計，灰色亮飾面拼深木紋廚櫃與象牙白色雲石工作檯面互相映襯。主人睡房貫徹單位以杏色調為主軸，睡房1以簡約低調的淺暖灰色為主，睡房2打造成休閒舒適的書房及睡房空間，偌大的玻璃窗旁擺放啡色皮飾面的書桌及米白色布藝椅子，一旁擺放的雲石面活動儲物櫃更以優雅花卉作點綴。
示範單位地址：元朗朗樂路1號
The YOHO Hub II價單
2號價單：94伙 折實平均呎價15038元
發展商於5月5日加推2號價單，涉及94伙，涵蓋40伙兩房及54伙三房單位，實用面積介乎466至905方呎。價單定價由809.9萬至1,577萬元，呎價介乎15,519元至19,188元。扣除15.5%最高折扣後，單位折實售價由684.36萬至1,332.56萬元，折實呎價介乎13,114元至16,214元。最低售價單位為第8座5樓D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價684.36萬元，折實呎價約14,655元。
1號價單：188伙 折實平均呎價14338元
發展商於4月30日公布首張價單，涉及188伙，涵蓋71伙兩房及117伙三房，實用面積介乎467至905方呎。價單定價由808.2萬至1,538.3萬元，呎價介乎15,394元至18,396元。以最高折扣15.5%計算，單位折實售價由682.92萬至1,299.86萬元，折實呎價介乎13,008元至15,544元。以定價計，該批市值超過20.7億元。
新地副董事總經理雷霆形容該批價單為「隨行就市價」，他稱集團素來以貼市價推盤，是次定價已考慮和上期位置及景觀有差別，相信該價格為買家所接受。首張價單入場單位為第8座3樓D室，兩房間隔，實用面積467方呎，折實售價682.92萬元，折實呎價約14,624元。至於最低呎價單位為第8座3樓H室，三房間隔，實用面積905方呎，折實售價1,177.25萬元，折實呎價13,008元。另外，三房最低售價單位為第8座3樓C室，實用面積537方呎，折實售價777.56萬元，折實呎價14,480元。
The YOHO Hub II銷售安排
「The YOHO Hub II」落實於5月11日首輪發售210伙，涵蓋81伙兩房及129伙三房，該批折實售價由682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008元至16,214元，折實平均呎價14,550元。
發售當日將分A、B兩組揀樓，其中A組至少購買1伙600方呎及以上單位，或2至4伙兩房或三房單位，A組時段共提供131伙；B組則可購買1至2伙單位。
The YOHO Hub II會所
「The YOHO Hub II」採用雙住客會所設計，「Club Vim」連同已啟用的北面會所「Club Vis」組成約4萬方呎室內會所面積，雙住客會所的戶外園林面積達21萬方呎；而項目每方呎管理費約4.62元。「Club Vim」會所大堂「耀鑽大堂」以摩登時尚的風格為主題，特意於牆上設計成多個陳列架，以富現代感的幻彩色調設計，陳列出多個藝術擺設、書籍及特色盆栽等；一旁的「爍聚」為住戶提供寧謐的休憩空間。
「Club Vim」室外特設約28米戶外泳池「海天池」，住戶可盡情暢泳於寫意的綠化戶外空間，將元朗市的繁華景致盡收眼底。泳池旁更有特別為小朋友而設的「海天嬉水池」，設有不同的玩樂設施，打造兒童專屬的繽紛水上世界。池畔更設有「海天閒座」，為住戶提供舒適寫意的閒坐區。此外，會所提供多用途宴會廳「盛聚」，連同宴會廳的戶外燒烤設備，適合舉辦私人派對，廣宴親朋。為配合現代人追求健康生活的趨勢，會所特設具備多項運動體育設施的「極躍健身室」，備有完善健身器材，包括跑步機、單車機、戰繩、拳擊沙包等。
會所特別為兒童打造室內「童樂天地」，當中設有多個刺激的玩樂設施包括滑梯、障礙賽道、接觸式互動裝置等；地上亦會鋪滿軟墊，讓兒童在盡情奔跑及玩樂之餘，亦可安全地攀爬。會所為締造工作與生活平衡的悠然生活，悉心特設「匯議室」，為住戶提供在公司以外的高效工作空間；更設有「思創坊」，住戶可邀親朋好友進行撲克牌或棋類遊戲或比賽，享受無窮樂趣。
另備有多元化的娛樂配套，包括麻雀房「決戰四方」、設有鋼琴的「音律琴室」等。另外，特設「YOHO工作室I」及「YOHO工作室II」，其中「YOHO工作室 II」可讓富有攝影觸覺的住戶緊貼潮流，在專屬攝影配套下享受攝影樂趣之餘，更可於私隱度高的空間進行拍攝。「YOHO工作室 I」則配置型格螢光天花燈帶、舞台及各種燈光效果，住戶可作排練之用，盡情享受表演的樂趣。
The YOHO Hub II周邊配套、交通及校網
「The YOHO Hub II」具備多重交通網絡，通過基座商場及行人天橋，項目直連港鐵元朗站，經屯馬線約半小時可直達西九龍高鐵站，亦直通鑽石山站，連接啟德商業區、九龍灣商貿區和觀塘商貿區，經換乘後40分鐘左右可達九龍站ICC及香港站IFC。項目附近商場形點樓下設有巴士總站，路邊亦有多條巴士及小巴路線來往港九新界。
購物方面，項目基座商場「YOHO MIX元點」及鄰近「YOHO PLUS加點」敲定今年6月1日(星期六)開幕，連同旗艦商場「YOHO MALL形點」，3個商場所組成的YOHO品牌都會圈總零售面積由110萬方呎增至120萬方呎，商戶總數亦多約三成，至逾430間，車位數目亦由約1,500個增至2,300個。
「YOHO MIX元點」樓面面積近11萬方呎，提供逾70間商店，主打特色食店和音樂藝術廣場，現已確定引進駐商戶包括日本燒肉店YAKINIKU KAKURA、台灣湊湊火鍋、舒芙蕾pancake Fufuland、BFF Burger、德國糖果店 Bears & Friends等。至於「YOHO PLUS加點」以為新生代建構全面的教育空間，商場樓面面積近4萬方呎，提供逾40間商店。現已獲多個教育中心品牌落實進駐，包括Little Prince ART、狀學堂及啓蒙教育，另引駐美客中心D. Skin Solutions Center、輕食店餃里及幸谷駅。
YOHO系列商場還打造有逾18萬方呎的綠化空間及8大主題多元化的共享設施，而「YOHO MIX元點「的全新設施「戶外廣場」、「光影長廊」及「棒棒糖公園」亦同步於6月1日開放使用。YOHO系列商場合共提供約2,300個車位，車場已配備多項數碼智能泊車設備，當中包括即時預覽泊車位數目、免觸式泊車無縫進出車場、以手機程式自助換領商場泊車優惠及電動車特快充電等。
校網方面，The YOHO Hub II屬74小學校網，中學為元朗區。