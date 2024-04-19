朗賢峯價單、示範單位、平面圖 何文田新盤懶人包(有片)｜不斷更新

港鐵何文田站上蓋壓軸住宅項目、由鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的「朗賢峯」正式登場。am地產特意為讀者準備「朗賢峯」懶人包，一文睇清「朗賢峯」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
朗賢峯戶型分布、平面圖、車位
「朗賢峯」由5座住宅大樓組成，第IIA及IIB期各涉418伙及572伙，合共提供990伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎340至2,572方呎。當中第1座至第3座屬第IIA期，標準樓層每層設4至7伙及5部升降機；另第5座和第6座屬第IIB期，細分相連的A、B兩翼，標準樓層每層設12伙及5部升降機。
戶型分布方面，項目主打兩房涉372伙，佔全盤約38%，實用面積由482至685方呎；三房提供281伙或約28%，實用面積由725至998方呎；一房佔198伙或約20%，實用面積由377至388方呎；四房提供60伙或約6%，實用面積由1,271至1,433方呎。另設平台及頂層等特色戶，佔79伙或約8%，實用面積由340至2,572方呎。
全盤面積最細單位為第IIB期第5B及6B座1樓D及E室，一房間隔，實用面積340方呎，連108至110方呎平台。全盤面積最大為第IIA期2座28樓A室，四房間隔，實用面積為2,572方呎，連1,342方呎天台，可經由室內樓梯抵達。
「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。
朗賢峯示範單位
「朗賢峯」提供2個示範單位，包括1個三房一套連工作間的無改動示範單位，以IIA期1座7樓A室為藍本搭建，實用面積998方呎；以及1個一房開放式廚房無改動示範單位，以IIB期6B座20樓C室為藍本搭建，實用面積388方呎。
三房示範單位向南，層與層之間的高度達3.3米。玄關兩邊均設有多功能櫃，收納空間充足，客飯廳呈長方形布局，間隔方正實用及易於擺放家具。客飯廳長約25.2呎、闊10.2呎，面積逾250方呎。飯廳亦設有對流窗，全屋窗戶採用IGU雙層中空玻璃，露台與冷氣機平台合併於同一空間，便於檢查維修。
單位廚房及浴室均採用「Japandi」設計風格，透過結合日本和風美學和北歐極簡主義的設計。廚房配備雙邊工作枱面提供足夠煮食及備餐空間。至於廚房內的抽油煙機、煤氣煮食爐、兩頭電磁爐、蒸焗爐及雪櫃均採用德國知名品牌Miele，酒櫃及洗衣乾衣機則採用歐洲知名品牌Gorenje；而鋅盤及水龍頭則採用瑞士品牌Franke同意大利品牌Gessi。此外，廚房連接工作間及洗手間，並外接工作平台及冷氣機平台，提供充足空間。浴室設有窗戶，屬「明廁」設計，配備德國知名品牌AXOR及Duravit潔具。鏡櫃及儲物櫃則配以優美線條、雅緻的木紋牆身、儲物櫃，更特別配置Panasonic浴室寶。
一房示範單位採長方形客廳及飯廳設計，客飯廳連開放式廚房長約20.9呎及8.7呎闊，面積逾180方呎，玄關位置更特設多功能櫃。單位亦採用「三合一」露台設計，單位均鋪設複合木地板及裝設大金變頻冷暖分體式空調機，標準單位層與層之間高度達3.3米。
主人房方面，間隔方正實用，寬敞舒適，長約8.6呎、闊7.7呎，面積約66方呎，足夠擺放睡床、衣櫃、書枱或梳妝枱，主人房配備大型落地窗。單位廚廁均採用「Japandi」設計風格，開放式廚房用料講究且空間感十足，帶有個性的深灰色石紋廚櫃面板與特大L型淺色檯面結合。浴室「一廁雙門，客套雙用」靈活運用，收納空間充足，牆身鋪砌天然石材。鏡櫃及儲物櫃配以優美線條，加上雅緻的木紋牆身。至於單位配置LOCKLY智能電子門鎖，配備專利的PIN GENIE防窺視密碼鍵盤，亦包括指紋開鎖、門鐘及實時視訊通話等功能，提升家居安全。
值得一提，「朗賢峯」全數單位備置Miele廚房家電，更選用Miele Generation 7000廚房家電系列，整個項目總零售金額高達逾1.4億元。
示範單位地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓15樓
朗賢峯價單
1號價單：115伙 折實平均呎價19,988元 同區8年最低
發展商於4月17日公布首張價單，提供115伙，全數屬IIB期單位，涵蓋44伙一房、42伙兩房及29伙三房單位，實用面積介乎388至774方呎。單位價單定價由839.9萬至2,255.2萬元，呎價由21,647元至29,137元。以最高18%折扣計算，單位折實售價由688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價介乎17,750元至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀形容首批單位屬「壓軸心動價」，定價已參考近期市場上鐵路新盤，認為項目開價吸引，項目首張價單中最低售價及呎價單位同為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。
至於兩房最低售價單位為6A座2樓F室，實用面積528方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,000.6萬元，折實呎價18,951元。另外，三房最低售價單位為6A座2樓A室，實用面積774方呎，三房一套加工作間連洗手間間隔，折實售價1,501.6萬元，折實呎價19,401元。
朗賢峯會所 「Club ONMANTIN」設逾30項設施
「朗賢峯」自設住客會所「Club ONMANTIN」，連戶外園林合共佔地近12萬方呎，為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所。「Club ONMANTIN」入口以玻璃盒為設計主題，而整個會所由多個主題展館(pavilions)構建而成，分布兩層(地下及地下2層)，提供逾30項室內外動靜設施。
包圍項目而建的ON THE FRINGE戶外園林空間，面積達逾2.2萬方呎，沿忠孝街一直伸延至佛光街，長度達約240米。On the Fridge戶外園林設4大主題專區，包括提供近7,000方呎(闊約12米)玩樂空間的的親子花園Chill‘n’Relax樂聚休憩、佔地近8,000方呎的戶外成人健身訓練區Fit‘n’Flex 舒展鍛鍊，以來回折返計算全長約349米On The Track緩跑徑，以及佔地近7,400方呎的戶外兒童體能訓練區的Jump‘n’Roll 遊樂嬉戲。
Club ONMANTIN配備4個各具特色的水類運動設施，包括長約50米無邊際室外游泳池，長約25米室內恆溫游泳池，另備冷暖按摩池，以及7米長的兒童嬉水池。位於泳池旁邊的On the Pulse健身室配備一系列美國知名品牌「Life Fitness」的先進健身器材；當中更設有4部ICG indoor cycles，讓住戶進行專業級的室內單車帶氧訓練。
至於在會所LG2層設有面積約1,600方呎室內運動場，可作多用途活動，更設有逾5米闊的投影機螢幕與投影機。視聽娛樂室除設有Karaoke設施外，內設KOL直播室，提供專業級的影音設備。此外，設有2個寬敞的多用途宴會廳Grand Banquet Room，宴會廳間以趟門分隔，可獨立或相連使用，當中多用途宴會廳1更可與室外BBQ庭院，打開趟門便可舉行燒烤派對。廚藝室Cooking Studio可作8人cooking class。值得一提，2個多用途宴會廳可與廚藝室相連，打通後成面積達1,550方呎、長逾17米宴會廳，可招待近40位賓客，方便住客舉辦生日會或百日宴等小型宴會。
另外，Adventure Base玩樂空間接通G至LG2層、佔地約4,000方呎的兒童玩樂空間，當中設有兩條Tube’n’Cube滑梯，長度分別約9米及約4米，並連接高達10米的Play tower；玩樂空間另設6組不同玩樂設施，包括彈跳床、鳥巢鞦韆、攀爬金字塔等。
位於地下樓層的室內兒童玩樂室The Skyhouse以「空中氣球」為設計主題，適合3歲或以上的幼童玩樂，中央設有熱氣球設滑梯、攀爬樓梯；而閱讀區提供玩具書本、儲物架及休憩空間，配合豐富的色彩設計營造與別不同的空間感。旁邊的MakerSpace才藝空間可作多用途消閒健體的活動室，配有闊約8米、高約3米的落地大鏡、瑜珈墊及芭蕾舞桿，可作舞蹈、劍擊、柔道及瑜伽等活動；才藝空間內另備餐桌、可疊式椅子、附微波爐的儲藏櫃，可作小朋友的生日party，不論大人小朋友亦可使用。
朗賢峯周邊配套、交通及校網
「朗賢峯」屬何文田站上蓋項目，設專屬升降機連接港鐵何文田站A4出口，3站抵達金鐘、尖沙咀及啟德。驅車約9分鐘至高鐵香港西九龍站，可經紅磡海底隧道前往港島。亦有多條巴士及小巴路線穿梭港九新界。
區內購物方面有何文田廣場及愛民廣場，生活便利，供購買日常所需；項目亦鄰近大型購物商場，如尖沙咀K11 MUSEA、啟德AIRSIDE、旺角朗豪坊等。
校網方面，「朗賢峯」屬34小學校網，中學為九龍城區。