朗賢峯價單、示範單位、平面圖 何文田新盤懶人包(有片)｜不斷更新

朗賢峯價單 1 號價單： 115 伙 折實平均呎價 19,988 元 同區 8 年最低 發展商於4月17日公布首張價單，提供115伙，全數屬IIB期單位，涵蓋44伙一房、42伙兩房及29伙三房單位，實用面積介乎388至774方呎。單位價單定價由839.9萬至2,255.2萬元，呎價由21,647元至29,137元。以最高18%折扣計算，單位折實售價由688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價介乎17,750元至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。 鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀形容首批單位屬「壓軸心動價」，定價已參考近期市場上鐵路新盤，認為項目開價吸引，項目首張價單中最低售價及呎價單位同為6B座2樓C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。 至於兩房最低售價單位為6A座2樓F室，實用面積528方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,000.6萬元，折實呎價18,951元。另外，三房最低售價單位為6A座2樓A室，實用面積774方呎，三房一套加工作間連洗手間間隔，折實售價1,501.6萬元，折實呎價19,401元。

朗賢峯會所 「 Club ONMANTIN」設 逾 30 項設施 「朗賢峯」自設住客會所「Club ONMANTIN」，連戶外園林合共佔地近12萬方呎，為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所。「Club ONMANTIN」入口以玻璃盒為設計主題，而整個會所由多個主題展館(pavilions)構建而成，分布兩層(地下及地下2層)，提供逾30項室內外動靜設施。 包圍項目而建的ON THE FRINGE戶外園林空間，面積達逾2.2萬方呎，沿忠孝街一直伸延至佛光街，長度達約240米。On the Fridge戶外園林設4大主題專區，包括提供近7,000方呎(闊約12米)玩樂空間的的親子花園Chill‘n’Relax樂聚休憩、佔地近8,000方呎的戶外成人健身訓練區Fit‘n’Flex 舒展鍛鍊，以來回折返計算全長約349米On The Track緩跑徑，以及佔地近7,400方呎的戶外兒童體能訓練區的Jump‘n’Roll 遊樂嬉戲。 Club ONMANTIN配備4個各具特色的水類運動設施，包括長約50米無邊際室外游泳池，長約25米室內恆溫游泳池，另備冷暖按摩池，以及7米長的兒童嬉水池。位於泳池旁邊的On the Pulse健身室配備一系列美國知名品牌「Life Fitness」的先進健身器材；當中更設有4部ICG indoor cycles，讓住戶進行專業級的室內單車帶氧訓練。 至於在會所LG2層設有面積約1,600方呎室內運動場，可作多用途活動，更設有逾5米闊的投影機螢幕與投影機。視聽娛樂室除設有Karaoke設施外，內設KOL直播室，提供專業級的影音設備。此外，設有2個寬敞的多用途宴會廳Grand Banquet Room，宴會廳間以趟門分隔，可獨立或相連使用，當中多用途宴會廳1更可與室外BBQ庭院，打開趟門便可舉行燒烤派對。廚藝室Cooking Studio可作8人cooking class。值得一提，2個多用途宴會廳可與廚藝室相連，打通後成面積達1,550方呎、長逾17米宴會廳，可招待近40位賓客，方便住客舉辦生日會或百日宴等小型宴會。 另外，Adventure Base玩樂空間接通G至LG2層、佔地約4,000方呎的兒童玩樂空間，當中設有兩條Tube’n’Cube滑梯，長度分別約9米及約4米，並連接高達10米的Play tower；玩樂空間另設6組不同玩樂設施，包括彈跳床、鳥巢鞦韆、攀爬金字塔等。 位於地下樓層的室內兒童玩樂室The Skyhouse以「空中氣球」為設計主題，適合3歲或以上的幼童玩樂，中央設有熱氣球設滑梯、攀爬樓梯；而閱讀區提供玩具書本、儲物架及休憩空間，配合豐富的色彩設計營造與別不同的空間感。旁邊的MakerSpace才藝空間可作多用途消閒健體的活動室，配有闊約8米、高約3米的落地大鏡、瑜珈墊及芭蕾舞桿，可作舞蹈、劍擊、柔道及瑜伽等活動；才藝空間內另備餐桌、可疊式椅子、附微波爐的儲藏櫃，可作小朋友的生日party，不論大人小朋友亦可使用。