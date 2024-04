朗賢峯價單、示範單位、平面圖 何文田新盤懶人包(有片)｜不斷更新

朗賢峯會所 「 Club ONMANTIN」設 逾 30 項設施

「朗賢峯」自設住客會所「Club ONMANTIN」,連戶外園林合共佔地近12萬方呎,為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所。「Club ONMANTIN」入口以玻璃盒為設計主題,而整個會所由多個主題展館(pavilions)構建而成,分布兩層(地下及地下2層),提供逾30項室內外動靜設施。

包圍項目而建的ON THE FRINGE戶外園林空間,面積達逾2.2萬方呎,沿忠孝街一直伸延至佛光街,長度達約240米。On the Fridge戶外園林設4大主題專區,包括提供近7,000方呎(闊約12米)玩樂空間的的親子花園Chill‘n’Relax樂聚休憩、佔地近8,000方呎的戶外成人健身訓練區Fit‘n’Flex 舒展鍛鍊,以來回折返計算全長約349米On The Track緩跑徑,以及佔地近7,400方呎的戶外兒童體能訓練區的Jump‘n’Roll 遊樂嬉戲。

Club ONMANTIN配備4個各具特色的水類運動設施,包括長約50米無邊際室外游泳池,長約25米室內恆溫游泳池,另備冷暖按摩池,以及7米長的兒童嬉水池。位於泳池旁邊的On the Pulse健身室配備一系列美國知名品牌「Life Fitness」的先進健身器材;當中更設有4部ICG indoor cycles,讓住戶進行專業級的室內單車帶氧訓練。

至於在會所LG2層設有面積約1,600方呎室內運動場,可作多用途活動,更設有逾5米闊的投影機螢幕與投影機。視聽娛樂室除設有Karaoke設施外,內設KOL直播室,提供專業級的影音設備。此外,設有2個寬敞的多用途宴會廳Grand Banquet Room,宴會廳間以趟門分隔,可獨立或相連使用,當中多用途宴會廳1更可與室外BBQ庭院,打開趟門便可舉行燒烤派對。廚藝室Cooking Studio可作8人cooking class。值得一提,2個多用途宴會廳可與廚藝室相連,打通後成面積達1,550方呎、長逾17米宴會廳,可招待近40位賓客,方便住客舉辦生日會或百日宴等小型宴會。

另外,Adventure Base玩樂空間接通G至LG2層、佔地約4,000方呎的兒童玩樂空間,當中設有兩條Tube’n’Cube滑梯,長度分別約9米及約4米,並連接高達10米的Play tower;玩樂空間另設6組不同玩樂設施,包括彈跳床、鳥巢鞦韆、攀爬金字塔等。

位於地下樓層的室內兒童玩樂室The Skyhouse以「空中氣球」為設計主題,適合3歲或以上的幼童玩樂,中央設有熱氣球設滑梯、攀爬樓梯;而閱讀區提供玩具書本、儲物架及休憩空間,配合豐富的色彩設計營造與別不同的空間感。旁邊的MakerSpace才藝空間可作多用途消閒健體的活動室,配有闊約8米、高約3米的落地大鏡、瑜珈墊及芭蕾舞桿,可作舞蹈、劍擊、柔道及瑜伽等活動;才藝空間內另備餐桌、可疊式椅子、附微波爐的儲藏櫃,可作小朋友的生日party,不論大人小朋友亦可使用。