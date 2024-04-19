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地產
2024-04-19 08:00:00

朗賢峯價單、示範單位、平面圖 何文田新盤懶人包(有片)｜不斷更新

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朗賢峯價單、示範單位、平面圖 何文田新盤懶人包(有片)｜不斷更新

朗賢峯價單、示範單位、平面圖 何文田新盤懶人包(有片)｜不斷更新

港鐵何文田站上蓋壓軸住宅項目、由鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的「朗賢峯」正式登場。am地產特意為讀者準備「朗賢峯」懶人包，一文睇清「朗賢峯」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。

朗賢峯戶型分布、平面圖、車位

「朗賢峯」由5座住宅大樓組成，第IIAIIB期各涉418伙及572伙，合共提供990伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎3402,572方呎。當中第1座至第3座屬第IIA期，標準樓層每層設47伙及5部升降機；另第5座和第6座屬第IIB期，細分相連的AB兩翼，標準樓層每層設12伙及5部升降機。

戶型分布方面，項目主打兩房涉372伙，佔全盤約38%，實用面積由482685方呎；三房提供281伙或約28%，實用面積由725998方呎；一房佔198伙或約20%，實用面積由377388方呎；四房提供60伙或約6%，實用面積由1,2711,433方呎。另設平台及頂層等特色戶，佔79伙或約8%，實用面積由3402,572方呎。

全盤面積最細單位為第IIB期第5B6B1DE室，一房間隔，實用面積340方呎，連108110方呎平台。全盤面積最大為第IIA228A室，四房間隔，實用面積為2,572方呎，連1,342方呎天台，可經由室內樓梯抵達。

「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025331日。

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朗賢峯示範單位

「朗賢峯」提供2個示範單位，包括1個三房一套連工作間的無改動示範單位，以IIA17A室為藍本搭建，實用面積998方呎；以及1個一房開放式廚房無改動示範單位，以IIB6B20C室為藍本搭建，實用面積388方呎。

三房示範單位向南，層與層之間的高度達3.3米。玄關兩邊均設有多功能櫃，收納空間充足，客飯廳呈長方形布局，間隔方正實用及易於擺放家具。客飯廳長約25.2呎、闊10.2呎，面積逾250方呎。飯廳亦設有對流窗，全屋窗戶採用IGU雙層中空玻璃，露台與冷氣機平台合併於同一空間，便於檢查維修。

單位廚房及浴室均採用「Japandi」設計風格，透過結合日本和風美學和北歐極簡主義的設計。廚房配備雙邊工作枱面提供足夠煮食及備餐空間。至於廚房內的抽油煙機、煤氣煮食爐、兩頭電磁爐、蒸焗爐及雪櫃均採用德國知名品牌Miele，酒櫃及洗衣乾衣機則採用歐洲知名品牌Gorenje；而鋅盤及水龍頭則採用瑞士品牌Franke同意大利品牌Gessi。此外，廚房連接工作間及洗手間，並外接工作平台及冷氣機平台，提供充足空間。浴室設有窗戶，屬「明廁」設計，配備德國知名品牌AXORDuravit潔具。鏡櫃及儲物櫃則配以優美線條、雅緻的木紋牆身、儲物櫃，更特別配置Panasonic浴室寶。

朗賢峯IIA17A 三房示範單位

一房示範單位採長方形客廳及飯廳設計，客飯廳連開放式廚房長約20.9呎及8.7呎闊，面積逾180方呎，玄關位置更特設多功能櫃。單位亦採用「三合一」露台設計，單位均鋪設複合木地板及裝設大金變頻冷暖分體式空調機標準單位層與層之間高度達3.3米。

主人房方面，間隔方正實用，寬敞舒適，長約8.6呎、闊7.7呎，面積約66方呎，足夠擺放睡床、衣櫃、書枱或梳妝枱，主人房配備大型落地窗。單位廚廁均採用「Japandi」設計風格，開放式廚房用料講究且空間感十足，帶有個性的深灰色石紋廚櫃面板與特大L型淺色檯面結合。浴室「一廁雙門，客套雙用」靈活運用，收納空間充足，牆身鋪砌天然石材。鏡櫃及儲物櫃配以優美線條，加上雅緻的木紋牆身。至於單位配置LOCKLY智能電子門鎖，配備專利的PIN GENIE防窺視密碼鍵盤，亦包括指紋開鎖、門鐘及實時視訊通話等功能，提升家居安全。

值得一提，「朗賢峯」全數單位備置Miele廚房家電，更選用Miele Generation 7000廚房家電系列，整個項目總零售金額高達逾1.4億元。

朗賢峯IIB6B20C 一房示範單位

示範單位地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓15樓

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朗賢峯價單

1號價單：115 折實平均呎價19,988 同區8年最低

發展商於417日公布首張價單，提供115伙，全數屬IIB期單位，涵蓋44伙一房、42伙兩房及29伙三房單位，實用面積介乎388774方呎。單位價單定價由839.9萬至2,255.2萬元，呎價由21,647元至29,137元。以最高18%折扣計算，單位折實售價由688.7萬至1,849.3萬元，折實呎價介乎17,750元至23,892元；當中有68伙折實呎價低於2萬元，佔首張價單約六成。

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀形容首批單位屬「壓軸心動價」，定價已參考近期市場上鐵路新盤，認為項目開價吸引，項目首張價單中最低售價及呎價單位同為6B2C室，實用面積388方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價688.7萬元，折實呎價17,750元。

至於兩房最低售價單位為6A2F室，實用面積528方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價1,000.6萬元，折實呎價18,951元。另外，三房最低售價單位為6A2A室，實用面積774方呎，三房一套加工作間連洗手間間隔，折實售價1,501.6萬元，折實呎價19,401元。

朗賢峯會所 「Club ONMANTIN」設30項設施

「朗賢峯」自設住客會所「Club ONMANTIN」，連戶外園林合共佔地近12萬方呎，為何文田站上蓋最具規模的住客園林會所。「Club ONMANTIN」入口以玻璃盒為設計主題，而整個會所由多個主題展館(pavilions)構建而成，分布兩層(地下及地下2)，提供逾30項室內外動靜設施。

包圍項目而建的ON THE FRINGE戶外園林空間，面積達逾2.2萬方呎，沿忠孝街一直伸延至佛光街，長度達約240米。On the Fridge戶外園林設4大主題專區，包括提供近7,000方呎(闊約12)玩樂空間的的親子花園ChillnRelax樂聚休憩、佔地近8,000方呎的戶外成人健身訓練區FitnFlex 舒展鍛鍊，以來回折返計算全長約349On The Track緩跑徑，以及佔地近7,400方呎的戶外兒童體能訓練區的JumpnRoll 遊樂嬉戲。

Club ONMANTIN配備4個各具特色的水類運動設施，包括長約50米無邊際室外游泳池，長約25米室內恆溫游泳池，另備冷暖按摩池，以及7米長的兒童嬉水池。位於泳池旁邊的On the Pulse健身室配備一系列美國知名品牌「Life Fitness」的先進健身器材；當中更設有4ICG indoor cycles，讓住戶進行專業級的室內單車帶氧訓練。

至於在會所LG2層設有面積約1,600方呎室內運動場，可作多用途活動，更設有逾5米闊的投影機螢幕與投影機。視聽娛樂室除設有Karaoke設施外，內設KOL直播室，提供專業級的影音設備。此外，設有2個寬敞的多用途宴會廳Grand Banquet Room，宴會廳間以趟門分隔，可獨立或相連使用，當中多用途宴會廳1更可與室外BBQ庭院，打開趟門便可舉行燒烤派對。廚藝室Cooking Studio可作8cooking class。值得一提，2個多用途宴會廳可與廚藝室相連，打通後成面積達1,550方呎、長逾17米宴會廳，可招待近40位賓客，方便住客舉辦生日會或百日宴等小型宴會。

另外，Adventure Base玩樂空間接通GLG2層、佔地約4,000方呎的兒童玩樂空間，當中設有兩條TubenCube滑梯，長度分別約9米及約4米，並連接高達10米的Play tower；玩樂空間另設6組不同玩樂設施，包括彈跳床、鳥巢鞦韆、攀爬金字塔等。

位於地下樓層的室內兒童玩樂室The Skyhouse以「空中氣球」為設計主題，適合3歲或以上的幼童玩樂，中央設有熱氣球設滑梯、攀爬樓梯；而閱讀區提供玩具書本、儲物架及休憩空間，配合豐富的色彩設計營造與別不同的空間感。旁邊的MakerSpace才藝空間可作多用途消閒健體的活動室，配有闊約8米、高約3米的落地大鏡、瑜珈墊及芭蕾舞桿，可作舞蹈、劍擊、柔道及瑜伽等活動；才藝空間內另備餐桌、可疊式椅子、附微波爐的儲藏櫃，可作小朋友的生日party，不論大人小朋友亦可使用。

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朗賢峯周邊配套、交通及校網

「朗賢峯」屬何文田站上蓋項目，設專屬升降機連接港鐵何文田站A4出口，3站抵達金鐘、尖沙咀及啟德。驅車約9分鐘至高鐵香港西九龍站，可經紅磡海底隧道前往港島。亦有多條巴士及小巴路線穿梭港九新界。

區內購物方面有何文田廣場及愛民廣場，生活便利，供購買日常所需；項目亦鄰近大型購物商場，如尖沙咀K11 MUSEA、啟德AIRSIDE、旺角朗豪坊等。

校網方面，「朗賢峯」屬34小學校網，中學為九龍城區。

即睇何文田站朗賢峯第IIA期最新資訊 (House730)

即睇何文田站朗賢峯第IIB期最新資訊 (House730)

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