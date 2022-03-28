奧斯卡2022｜《心之旋律》奪最佳電影 三項提名全數獲獎成大贏家(附得獎名單)

圍繞聽障家庭故事的《心之旋律》奪最佳電影，身兼導演及編劇的Sian Heder發表得獎感言時，同場有即時手語傳譯。

第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間今早舉行，各獎項已塵埃落定。最佳電影由Apple+電影《心之旋律》(Coda)以黑馬姿態奪獎，擊敗獲得12項提名的大熱門《犬山記》(The Power Of The Dog)勇奪得最佳電影獎。今屆3項提名全數獲獎的《心之旋律》，同時奪得最佳改編劇本和最佳男配角獎。而獲得10項提名的《沙丘瀚戰》(Dune)，則由Hans Zimmer奪得最佳原創電影音樂，並掃走5個技術獎項，包括最佳攝影、最佳剪接、最佳視覺效果、最佳音效和最佳美術設計。《犬山記》則由珍甘比茵(Jane Campion)獲最佳導演獎。

《心之旋律》由Sian Heder執導及編劇，劇本改編自2014 年的法國電影《La Famille Belier》，「CODA」意旨「Child of Deaf Adults」，展現到聽障人士的關懷。故事講述出身於聽障家庭的露比(艾美莉亞鍾斯飾)，是家中唯一的健聽子女，她被迫在肩負家庭責任與追逐音樂夢之間作出抉擇。Sian Heder堅持聘用聽障演員及幕後團隊參與製作，戲裡聽障家庭的父親Frank、母親Jackie和兄長Leo均是聽障演員，全片裡裡外外均致力於實踐多元共融文化。