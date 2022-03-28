奧斯卡2022｜《心之旋律》奪最佳電影 三項提名全數獲獎成大贏家(附得獎名單)

第94屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間今早舉行，各獎項已塵埃落定。最佳電影由Apple+電影《心之旋律》(Coda)以黑馬姿態奪獎，擊敗獲得12項提名的大熱門《犬山記》(The Power Of The Dog)勇奪得最佳電影獎。今屆3項提名全數獲獎的《心之旋律》，同時奪得最佳改編劇本和最佳男配角獎。而獲得10項提名的《沙丘瀚戰》(Dune)，則由Hans Zimmer奪得最佳原創電影音樂，並掃走5個技術獎項，包括最佳攝影、最佳剪接、最佳視覺效果、最佳音效和最佳美術設計。《犬山記》則由珍甘比茵(Jane Campion)獲最佳導演獎。
《心之旋律》由Sian Heder執導及編劇，劇本改編自2014 年的法國電影《La Famille Belier》，「CODA」意旨「Child of Deaf Adults」，展現到聽障人士的關懷。故事講述出身於聽障家庭的露比(艾美莉亞鍾斯飾)，是家中唯一的健聽子女，她被迫在肩負家庭責任與追逐音樂夢之間作出抉擇。Sian Heder堅持聘用聽障演員及幕後團隊參與製作，戲裡聽障家庭的父親Frank、母親Jackie和兄長Leo均是聽障演員，全片裡裡外外均致力於實踐多元共融文化。
第94屆奧斯卡金像獎得獎名單
最佳電影：《心之旋律》(CODA)
最佳導演：珍甘比茵(Jane Campion)《犬山記》(The power of The Dog)
最佳女主角：謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)
最佳男主角：韋史密夫(Will Smith) 《王者世家》(King Richard)
最佳女配角：Ariana DeBose《西城故事》(West Side Story)
最佳男配角Troy Kotsur《心之旋律》
最佳原著劇本：簡尼夫班納(Kenneth Branaugh)《貝爾法斯特》(Belfast)
最佳改編劇本：Sian Heder《心之旋律》
最佳國際影片：《Drive My Car》日本
最佳動畫：《奇幻魔法屋》（Encanto）
最佳原創電影歌曲：Billie Eilish、Finneas O'connell《No Time To Die》《007：生死有時》
最佳原創電影音樂：Hans Zimmer《沙丘瀚戰》（Dune）
最佳攝影：《沙丘瀚戰》(Dune)
最佳剪接：《沙丘瀚戰》(Dune)
最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》(Dune)
最佳音效：《沙丘瀚戰》(Dune)
最佳美術設計：《沙丘瀚戰》(Dune)
最佳服裝設計：《黑白魔后》(Cruella)
最佳化妝及髮型設計：《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)
最佳紀錄長片：《Summer Of Soul (...or, When The Revolution Could Not Be Televised)》
最佳紀錄短片：《The Queen Of Basketball》
最佳動畫短片 ：《The Windshield Wiper》
最佳實景短片：《On My Mind》