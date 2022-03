奧斯卡2022｜《心之旋律》奪最佳電影 三項提名全數獲獎成大贏家(附得獎名單)

第 94 屆奧斯卡金像獎得獎名單

最佳電影:《心之旋律》(CODA)

最佳導演:珍甘比茵(Jane Campion)《犬山記》(The power of The Dog)

最佳女主角:謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)

最佳男主角:韋史密夫(Will Smith) 《王者世家》(King Richard)

最佳女配角:Ariana DeBose《西城故事》(West Side Story)

最佳男配角Troy Kotsur《心之旋律》

最佳原著劇本:簡尼夫班納(Kenneth Branaugh)《貝爾法斯特》(Belfast)

最佳改編劇本:Sian Heder《心之旋律》

最佳國際影片:《Drive My Car》日本

最佳動畫:《奇幻魔法屋》(Encanto)

最佳原創電影歌曲:Billie Eilish、Finneas O'connell《No Time To Die》《007:生死有時》

最佳原創電影音樂:Hans Zimmer《沙丘瀚戰》(Dune)

最佳攝影:《沙丘瀚戰》(Dune)

最佳剪接:《沙丘瀚戰》(Dune)

最佳視覺效果:《沙丘瀚戰》(Dune)

最佳音效:《沙丘瀚戰》(Dune)

最佳美術設計:《沙丘瀚戰》(Dune)

最佳服裝設計:《黑白魔后》(Cruella)

最佳化妝及髮型設計:《神聖電視台》(The Eyes of Tammy Faye)

最佳紀錄長片:《Summer Of Soul (...or, When The Revolution Could Not Be Televised)》

最佳紀錄短片:《The Queen Of Basketball》

最佳動畫短片 :《The Windshield Wiper》

最佳實景短片:《On My Mind》