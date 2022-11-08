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娛樂
2022-11-08 16:09:37

季前賽｜姜濤Yoyo上演泰文版同居生活 導演袁劍偉讚陳卓賢細閱劇本領會深

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Ian演的卓立鋒助櫈仔完成心願，助他向心儀女神交換GG。(《季前賽》劇照) 姜濤與Yoyo上演泰文版壁咚。(截圖)

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢(Ian)、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)，以及ERROR成員193(郭嘉駿)和肥仔(梁業)聯同張繼聰主演的劇集《季前賽》本周來到結局篇，昨晚播放的一集劇情講述痴漢隊漸建默契， 不滿教練而離開瀚林隊的卓立鋒(Ian飾)，前去探望病情惡化的輪椅男孩櫈仔，為鼓勵櫈仔做手術，鋒答應助他完成心願，兩人微妙互動，彼此對人生開始有不一樣的領悟。

痴漢隊球場內外漸建默契。(《季前賽》劇照) 姜濤演的阿孝漸被河馬(葛綽瑤飾)所感動。 河馬(葛綽瑤飾)FF與阿孝(姜濤飾)甜蜜的同居生活，兩人還有「床上戲」。(截圖) 河馬(葛綽瑤飾)FF與阿孝(姜濤飾)過同居生活，sweet到爆。(截圖)

姜濤演的阿孝對母親(童愛玲飾)要帶走老闆仔毫不知情，整個人因著河馬(葛綽瑤飾)的關心和母親返港而變得開朗。繼早前姜濤與Yoyo大講日文和韓文的FF情節後，昨晚則換上泰文，講述河馬FF與阿孝的甜蜜二人世界，既同床又壁咚，有網民誤以為越南話，亦有笑問下次會否講菲律賓話或馬拉話。

 

沒有了卓立鋒的瀚林球隊，仍能奪得冠軍。(《季前賽》劇照) 導演袁劍偉在IG發文，解釋「櫈仔」角色的設計緣由，大讚Ian演繹細緻。 Ian演的卓立鋒拒聽好友的勸說。(《季前賽》劇照)

袁導評Ian表現：每每是輕輕和稍遜即逝

劇集播畢後，導演袁劍偉在IG發文，解釋「櫈仔」角色的設計緣由，以及對Ian表現的看法，他寫道，「電影裡的 Mentor角色俯拾皆是，Star wars Luke Skywalker and Master Yoda. The Lord of the rings, Frodo and Gandalf. Professor Dumbledore anf Harry Potter。大部份的Mentor都是年長的智者，因為歷練和人生經驗可以為角色提供意見或幫忙抉擇。」他續稱，「卓立鋒的角色自視很高，連潘Sir都敢於挑戰，誰可以做他的Mentor？在這個點上，我們都思考了很久— 最後出現了櫈仔的角色。能改變強人的，不一定是更強的人。」

袁導又大讚Ian的演出細膩，「Ian的表演很仔細，每每是輕輕的和稍遜即逝，看他的戲要特別專心。和櫈仔的對手戲中，Ian的轉化並沒有很明顯，但是足夠。他很會看劇本和看得很細，他提出的一些細節，是需要看劇本很多遍才會找到線索。因為領會很深，所以表演時便會做得很少。這是很不「電視」的演法，很特別。」

Ian演的卓立鋒為鼓勵櫈仔做手術，陪他打機。(《季前賽》劇照) 兩人在機舖遇上惡童，上演街頭逃亡。(《季前賽》截圖) 櫈仔在卓立鋒的鼓勵下，終能與心儀女神交換聯絡方法。(《季前賽》截圖) 不少網民均認為Ian表現自然，但嫌他戲份太少，同時FF及暴走情節太多。

網民嫌Ian戲份少

不過，網民對《季前賽》劇情發展反應兩極，不少網民認同Ian的演繹自然到位，但嫌他戲份太少，角色設計不夠立體，「IAN 做得好好又自然細緻 可惜所謂男二要去到最尾兩集先有正常戲份」、「Ian 陳卓賢飾演卓立鋒呢個角色真係做得好好，恰如其分」、「陳卓賢真是一個專業的演員，在有限的戲份及用細微的表情，去表達卓立鋒的轉變，每次雖然曇花一現，但其現身都是焦點」雖然《季前賽》的FF或《春光乍洩》爆笑情節，引來迴響，但亦有網民不滿FF或暴走情節太多，「Ian 演得好好，但太少戲份了，也不夠立體。他的家人呢？他和孝之間經歷過甚麽？他在大學的生活呢？明白不可能不停打波，也明白限制很多，但真心覺得忍者、網騙、警訊、無啦啦致敬，真係多左。」

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