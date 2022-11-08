季前賽｜姜濤Yoyo上演泰文版同居生活 導演袁劍偉讚陳卓賢細閱劇本領會深

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢(Ian)、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)，以及ERROR成員193(郭嘉駿)和肥仔(梁業)聯同張繼聰主演的劇集《季前賽》本周來到結局篇，昨晚播放的一集劇情講述痴漢隊漸建默契， 不滿教練而離開瀚林隊的卓立鋒(Ian飾)，前去探望病情惡化的輪椅男孩櫈仔，為鼓勵櫈仔做手術，鋒答應助他完成心願，兩人微妙互動，彼此對人生開始有不一樣的領悟。

姜濤演的阿孝對母親(童愛玲飾)要帶走老闆仔毫不知情，整個人因著河馬(葛綽瑤飾)的關心和母親返港而變得開朗。繼早前姜濤與Yoyo大講日文和韓文的FF情節後，昨晚則換上泰文，講述河馬FF與阿孝的甜蜜二人世界，既同床又壁咚，有網民誤以為越南話，亦有笑問下次會否講菲律賓話或馬拉話。

袁導評Ian表現：每每是輕輕和稍遜即逝

劇集播畢後，導演袁劍偉在IG發文，解釋「櫈仔」角色的設計緣由，以及對Ian表現的看法，他寫道，「電影裡的 Mentor角色俯拾皆是，Star wars Luke Skywalker and Master Yoda. The Lord of the rings, Frodo and Gandalf. Professor Dumbledore anf Harry Potter。大部份的Mentor都是年長的智者，因為歷練和人生經驗可以為角色提供意見或幫忙抉擇。」他續稱，「卓立鋒的角色自視很高，連潘Sir都敢於挑戰，誰可以做他的Mentor？在這個點上，我們都思考了很久— 最後出現了櫈仔的角色。能改變強人的，不一定是更強的人。」

袁導又大讚Ian的演出細膩，「Ian的表演很仔細，每每是輕輕的和稍遜即逝，看他的戲要特別專心。和櫈仔的對手戲中，Ian的轉化並沒有很明顯，但是足夠。他很會看劇本和看得很細，他提出的一些細節，是需要看劇本很多遍才會找到線索。因為領會很深，所以表演時便會做得很少。這是很不「電視」的演法，很特別。」