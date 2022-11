季前賽｜姜濤Yoyo上演泰文版同居生活 導演袁劍偉讚陳卓賢細閱劇本領會深

袁導評Ian表現:每每是輕輕和稍遜即逝

劇集播畢後,導演袁劍偉在IG發文,解釋「櫈仔」角色的設計緣由,以及對Ian表現的看法,他寫道,「電影裡的 Mentor角色俯拾皆是,Star wars Luke Skywalker and Master Yoda. The Lord of the rings, Frodo and Gandalf. Professor Dumbledore anf Harry Potter。大部份的Mentor都是年長的智者,因為歷練和人生經驗可以為角色提供意見或幫忙抉擇。」他續稱,「卓立鋒的角色自視很高,連潘Sir都敢於挑戰,誰可以做他的Mentor?在這個點上,我們都思考了很久— 最後出現了櫈仔的角色。能改變強人的,不一定是更強的人。」

袁導又大讚Ian的演出細膩,「Ian的表演很仔細,每每是輕輕的和稍遜即逝,看他的戲要特別專心。和櫈仔的對手戲中,Ian的轉化並沒有很明顯,但是足夠。他很會看劇本和看得很細,他提出的一些細節,是需要看劇本很多遍才會找到線索。因為領會很深,所以表演時便會做得很少。這是很不「電視」的演法,很特別。」