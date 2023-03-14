流水落花｜賈勝楓辦謝票場 獲6位新導演鼎力支持

由新導演賈勝楓執導的作品《流水落花》來到第二周，日前聯同一班新導演包括《過時·過節》導演曾慶宏、《正義迴廊》、《死屍死時四十四》導演何爵天、《白日青春》導演劉國瑞、《窄路微塵》導演林森、《燈火闌珊》導演曾憲寧及《年少日記》導演卓亦謙一同出席《流水落花》的「撐賈勝楓謝票特別場」。

義不容辭齊力撐

對於獲得一班同期新導演支持，賈導演表示：「這班導演義不容辭行出來支持我，真心好多謝他們；他們今次站出來為我打氣，我相信是因為我們都是新導演，而大家也知道作為新導演的困難，大家感同身受；我哋彼此其實相識並沒有很久，感恩的是我們是因為電影而結識，這是要多謝電影！希望大家也支持咁多位導演的作品！」幾位導演在謝票場上分享了一些作為新導演的感受和對《流水落花》的看法，《年少日記》的導演卓亦謙表示：「 搵小朋友唔容易，阿楓cast了很多演員，從電影中感受到阿楓花了很多心機拍好《流水落花》。」《過時·過節》導演曾慶宏表示：「票房重要，但更重要是想恭喜阿楓，皆因他可以拍到一部佢想拍的題材、手法的電影，這是最珍貴的。」而《窄路微塵》導演林森說：「想藉這個機會多謝新導演的伙伴；好多時候其他人會覺得我們是競爭對手，但我反而覺得我們是在同一時間一同成長的夥伴，大家互相學習、支持！《流水落花》是很值得大家推薦的電影，當中的題材是香港比較少見，甚至大家可能未必認識，絕對是很有意義。」