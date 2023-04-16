金像獎2023｜林諾憑、何爵天奪新晉演員、導演 《風再起時》連奪兩獎（不斷更新）

最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

「最佳攝影」由《神探大戰》的鄭兆強獲得，他已是第9次獲得提名，終於今次可以一嚐得獎感受。

麥浚龍現身擔任最佳服裝造型設計頒獎嘉賓，向已故吳耀漢及坂本龍一致敬。此獎由《風再起時》的吳里璐、郭淑敏獲得，吳里璐亦是第8次獲得這個殊榮。

由於《給十九歲的我》鬧出極大爭議，英華女書院拒絕交片予金像獎，因此大會在播放入圍片段時，以照片方式顯示《給十九歲的我》及播放剪接師郭偉倫、陳序慶的照片。

「最佳剪接」由《正義迴廊》的李謙明、張釗、石繕滎獲得。有份角逐此獎的有《明日戰記》、《神探大戰》、《給十九歲的我》及《飯戲攻心》。

楊紫瓊首先頒獎：Never give up

今晚頒發首個獎項是最佳新演員，今屆最佳新演員由奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓，她一出場即獲演場觀眾報以熱烈掌聲，令她十分感動，她多謝大會邀她出席今屆金像獎，而她當年於1986年亦以《皇家師姐》獲提名最佳新演員，結果由巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教她做戲。

最佳新演員：林諾《白日青春》

巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教他做戲。而MIRROR成員呂爵安（Edan）憑喜劇《闔家辣》及劇情片《過時．過節》同時獲兩個提名，可惜最後也無緣奪獎，其他對手還有《燈火闌珊》的周漢寧及另一鏡仔柳應廷《阿媽有咗第二個》。

《白日青春》導演劉國瑞指林諾原非首選 驚嘆黃秋生演技出神入化

新晉導演：何爵天《正義迴廊》 「香港電影未死」

「新晉導演」由何爵天憑住《正義迴廊》獲得，他從許鞍華手上接過獎項之後，從外裝內拿出他執導的《死屍死時四十四》的首映換票證，表示家中沒有紙張，所以只好用這張票寫下多謝名單，並逐一讀出要多謝的名字。

他又特別多謝翁子光，他說︰「冇佢就冇我今日，唔止佢係監製，佢亦都係呢部戲投資者」他亦多謝今屆不同的新導演，認為香港電影未死，也不是小陽春，因為大家都未死同會努力，相信香港電影會繼續好下去。

何爵天專訪｜《死屍死時四十四》難拍過《正義迴廊》？ 寄語再荒謬也別麻木