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娛樂
2023-04-16 20:45:00

金像獎2023｜林諾憑、何爵天奪新晉演員、導演 《風再起時》連奪兩獎（不斷更新）

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金像獎2023

金像獎2023

《第41屆香港電影金像獎》將於今晚（16日）舉行，並於ViuTV晚上7時半直播。香港電影金像奬協會已率先在賽前公布兩項殿堂級榮譽，將頒「終身成就奬」予胡楓先生，及頒予兩位資深影評人羅卡先生及石琪先生「專業精神奬」，以表揚三位為香港電影壇作出重大貢獻。《am730》為你整理了2023香港電影金像獎完整入圍名單，以及實時報道完整得獎名單。（ViuTV 99台現場直播）

最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

鄭兆強憑《神探大戰》獲「最佳攝影」。

最佳攝影：鄭兆強《神探大戰》

「最佳攝影」由《神探大戰》的鄭兆強獲得，他已是第9次獲得提名，終於今次可以一嚐得獎感受。

最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》

最佳服裝造型設計：吳里璐《風再起時》

麥浚龍現身擔任最佳服裝造型設計頒獎嘉賓，向已故吳耀漢及坂本龍一致敬。此獎由《風再起時》的吳里璐、郭淑敏獲得，吳里璐亦是第8次獲得這個殊榮。

最佳美術指導：雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

 

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

「最佳剪接」由《正義迴廊》的李謙明、張釗、石繕滎獲得。有份角逐此獎的有《明日戰記》、《神探大戰》、《給十九歲的我》及《飯戲攻心》。

由於《給十九歲的我》鬧出極大爭議，英華女書院拒絕交片予金像獎，因此大會在播放入圍片段時，以照片方式顯示《給十九歲的我》及播放剪接師郭偉倫、陳序慶的照片。

林諾從楊紫瓊手中接受最佳新演員殊榮。

林諾從楊紫瓊手中接受最佳新演員殊榮。

楊紫瓊首先頒獎：Never give up

今晚頒發首個獎項是最佳新演員，今屆最佳新演員由奧斯卡影后楊紫瓊擔任頒獎嘉賓，她一出場即獲演場觀眾報以熱烈掌聲，令她十分感動，她多謝大會邀她出席今屆金像獎，而她當年於1986年亦以《皇家師姐》獲提名最佳新演員，結果由巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教她做戲。

最佳新演員：林諾《白日青春》

巴基斯坦小演員林諾憑《白日青春》奪得，他多謝天父結他能力及機會讓他拍戲，亦有多謝拍檔黃秋生教他做戲。而MIRROR成員呂爵安（Edan）憑喜劇《闔家辣》及劇情片《過時．過節》同時獲兩個提名，可惜最後也無緣奪獎，其他對手還有《燈火闌珊》的周漢寧及另一鏡仔柳應廷《阿媽有咗第二個》。

《白日青春》導演劉國瑞指林諾原非首選 驚嘆黃秋生演技出神入化

新晉導演：何爵天《正義迴廊》 「香港電影未死」

「新晉導演」由何爵天憑住《正義迴廊》獲得，他從許鞍華手上接過獎項之後，從外裝內拿出他執導的《死屍死時四十四》的首映換票證，表示家中沒有紙張，所以只好用這張票寫下多謝名單，並逐一讀出要多謝的名字。

他又特別多謝翁子光，他說︰「冇佢就冇我今日，唔止佢係監製，佢亦都係呢部戲投資者」他亦多謝今屆不同的新導演，認為香港電影未死，也不是小陽春，因為大家都未死同會努力，相信香港電影會繼續好下去。

何爵天專訪｜《死屍死時四十四》難拍過《正義迴廊》？ 寄語再荒謬也別麻木

何爵天獲頒「新晉導演」。

林明禎

林明禎

今屆紅地氈直播主持及後台實況主持由陳海寧、鄧月平及鍾雪瑩擔任。林家謙與Serrini擔任今晚的表演嘉賓，二人以白色的造型示人，家謙表示，早前因為生病，擔憂影響聲線，幸好趕及在典禮舉行前康復。一眾女明星亦盛裝出席，一齊睇吓現場靚相！

第41屆香港電影金像獎完整提名名單：

最佳電影：

  • 《正義迴廊》

  • 《明日戰記》

  • 《神探大戰》

  • 《窄路微塵》

  • 《給十九歲的我》

金像獎2023｜《正義迴廊》：探討法律、真相與正義的關係

最佳導演：

  • 何爵天《正義迴廊》

  • 韋家輝《神探大戰》

  • 林森《窄路微塵》

  • 張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》

  • 陳詠燊《飯戲攻心》

最佳編劇：

  • 譚廣源、葉偉平、梁永豪《正義迴廊》

  • 劉國瑞《白日青春》

  • 韋家輝《神探大戰》

  • 韋家輝、陳偉斌、麥天樞《神探大戰》

  • 鍾柱鋒《窄路微塵》

  • 陳詠燊《飯戲攻心》

最佳男主角：

  • 麥沛東《正義迴廊》

  • 楊偉倫《正義迴廊》

  • 黃秋生《白日青春》

  • 劉青雲《神探大戰》

  • 張繼聰《窄路微塵》

最佳女主角：

  • 蘇玉華《正義迴廊》

  • 毛舜筠《阿媽有咗第二個》

  • 鄭秀文《流水落花》

  • 袁澧林《窄路微塵》

  • 張艾嘉《燈火闌珊》

最佳男配角：

  • 林海峰《正義迴廊》

  • 羅永昌《阿媽有咗第二個》

  • 許冠文《風再起時》

  • 張繼聰《飯戲攻心》

  • 陳湛文《飯戲攻心》

最佳女配角：

  • 楊詩敏《正義迴廊》

  • 區嘉雯《窄路微塵》

  • 王菀之《飯戲攻心》

  • 林明禎《飯戲攻心》

  • 余香凝《緣路山旮旯》

最佳攝影：

  • 梁祐暢《正義迴廊》

  • 伍啟銘《明日戰記》

  • 秦鼎昌、蒙青、徐少江《風再起時》

  • 鄭兆強《神探大戰》

  • 流星《窄路微塵》

最佳剪接：

  • 李謙明、張釗、石繕滎《正義迴廊》

  • 黃海、陸志灝《明日戰記》

  • 大衛‧李察森、梁展綸《神探大戰》

  • 郭偉倫、陳序慶《給十九歳的我》

  • 張嘉輝、鄭偉麟《飯戲攻心》

最佳美術指導：

  • 麥芷筠《正義迴廊》

  • 莫少宗、林偉健《明日戰記》

  • 雷楚雄、黃敏軒《風再起時》

  • 蔡慧妍《神探大戰》

  • 張蚊、梁子賢《飯戲攻心》

最佳服裝造型設計：

  • 張兆康《明日戰記》

  • 文念中、郭妍慧《流水落花》

  • 吳里璐《風再起時》

  • 張世傑、鄧汝好《神探大戰》

  • 何沛芝《窄路微塵》

最佳動作設計：

  • 洪金寶、洪天祥、袁和平《七人樂隊》

  • 黃偉亮《明日戰記》

  • 林峰、董瑋《長津湖之水門橋》

  • 王志文《風再起時》

  • 黃偉亮《神探大戰》

最佳創電影音樂：

  • 馮之行《正義迴廊》

  • 陳光榮《明日戰記》

  • 丁可、馮之行《風再起時》

  • 黃衍仁《窄路微塵》

  • 黃艾倫、翁瑋盈《飯戲攻心》

最佳原創電影歌曲：

  • 活誰的命《正義迴廊》

作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪

  • 明日之明日《明日戰記》

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：AnsonBean、[email protected]

  • 風雨不改《阿媽有咗第二個》

作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤

  • 我這樣活了一天《流水落花》

作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

  • 狠愛狠愛你《飯戲攻心》

作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊

最佳音響效果：

  • 杜篤之、江宜真《正義迴廊》

  • Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana《明日戰記》

  • Steve Burgess、王丹戎、尹杰《長津湖之水門橋》

  • 杜篤之，吳書瑤《風再起時》

  • 鄭名輝、譚景華、楊智超《神探大戰》

最佳視覺效果：

  • 王重治《正義迴廊》

  • 鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚《明日戰記》

  • 徐克、楊文傑、王磊《長津湖之水門橋》

  • 王重治《風再起時》

  • 馬永安、陳華、王耀昌、鍾偉新《神探大戰》

新晉導演：

  • 何爵天《正義迴廊》

  • 劉國瑞《白日青春》

  • 吳炫輝《明日戰記》

  • 林森《窄路微塵》

  • 陳詠燊《飯戲攻心》

最佳亞洲華語電影：

  • 《海的盡頭是草原》

  • 《獨行月球》

  • 《該死的阿修羅》

金像獎2023直播在那觀看？

《第41屆香港電影金像獎》將會在16日晚上7時半於ViuTV 99台現場直播。詳細按此

金像獎2023有甚麼大熱電影？

電影《正義迴廊》榮獲包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等16項提名，更因獲得兩個最佳男主角提名而成為焦點。詳細按此

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