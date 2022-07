金曲頒獎禮｜完整得獎名單 炎明熹大熱奪女新人金獎 姚焯菲獲銀獎（持續更新）

香港金曲金曲獎

1. 《先哭為敬》鄭欣宜

2. 《真話我清高》炎明熹

3. 《我不如》Mike曾比特

4. 《E先生連環不幸事件》Edan呂爵安

5. 《俏郎君》張敬軒

6. 《荊棘海》泳兒

7. 《記憶棉》MC張天賦

8. 《City Pop》AGA江海迦

9. 《It’s OK to be sad》衛蘭

10. 《原來談戀愛是這麼一回事》姚焯菲