金曲頒獎禮｜完整得獎名單 炎明熹大熱奪女新人金獎 姚焯菲獲銀獎（持續更新）

香港電台與無綫聯手合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於電視城舉行，頒發各個獎項。早前主辦單位已公布多個獎項的得獎人，包括鮑比達獲頒「金曲榮譽大獎」；「最佳劇集歌曲金獎」由JW憑《陀槍師姐2021》主題曲《我不想別離》奪得、譚嘉儀《智能愛人》主題曲《不可能發生》獲得銀獎、李幸倪（Gin Lee）與視障女歌手蕭凱恩合唱港台劇集《喬家的女兒》主題曲《這種親》奪得銅獎；谷婭溦的《倔強》獲頒香港金曲華語歌曲獎。此外，還有MIRROR歌曲《Boss》獲頒「最佳合唱歌曲獎」。