【娛事者】香港四字電影新導演的三個主題

1. 近年冒起的香港新導演，他們拍的電影有一個很有趣的共通點，就是片名四個字。這兩、三年，新導演拍攝的四字電影，計有今年上映的《毒舌大狀》、《流水落花》、《百日青春》、《燈火闌珊》、《1人婚禮》和仍未公映的《年少日記》，去年就有《飯戲攻心》、《明日戰記》、《正義迴廊》、《過時過節》和《窄路微塵》，前年則有《一秒拳王》、《濁水漂流》和《馬達蓮娜》，再數遠點，2016年就有《樹大招風》，17年有《一念無名》，18年有《逆流大叔》、《藍天白雲》和《非同凡響》。

2. 四字導演的始祖應該是王家衛，他拍的長片，由《旺角卡門》到《一代宗師》，全部都是四個字，《2046》是四個數目字，《My Blueberry Nights》的中文譯名《藍莓之夜》亦是四個字，只有短片《手》是一個字。

3. 這幾年出道的香港新導演，他們的共通點不只是拍四個字片名的電影，由於成本關係，他們拍的都不是港片黃金時代的類型片，如警匪片、武俠片、黑幫片和笑片，大部份都是涉及社會議題，新導演比起上一代的電影人，有一點很不同，他們在作品中都有話想說，很少拍純娛樂的商業爽片。

4. 細看新導演這幾年的電影作品，會有一個發現，他們的電影多涉及三個主題，就是「家人之爭」、「出走」和「贖罪」，通常都可在新導演的戲中發現其中一個主題，更甚是一部電影可能有齊三個，《白日青春》就有齊這三個主題。

《白日青春》海報。

「家人之爭」為最常見主題

5. 「家人之爭」這主題是最常出現，何爵天的兩部戲《正義迴廊》和《死屍死屍四十四》，都有兩代家人不和的情節，《正》片兒子殺雙親，《死》片鄭中基Edan父子經常爭拗。父子失和的劇情，也在劉國瑞的《白日青春》和黃進的《一念無明》中出現。《一念無名》講述患上燥鬱症的余文樂，錯手導致母親金燕玲死亡，出院後要和曾拋棄自己的父親曾志偉一起生活。

6. 張經緯的《藍天白雲》和《正義迴廊》一樣，也是殺雙親的故事，梁雍婷拉同班同學顧定軒落水，殺害父母親。曾慶宏的《過時過節》中，一家四口不停爆發衝突，父母和子女有極大心結，眾人都陷崩潰邊緣。在陳詠燊《飯戲攻心》中，則是一心代父母職的大哥黃子華，和弟弟張繼聰因女人失和氣。

7. 講及「家人之爭」的電影，通常會有兩種結局，一是和解，又或不能和解。《死屍死時四十四》是happy ending，鄭中基和毛舜筠兩家人最終都能互相體諒，來個大和解。不能和解的是《飯戲攻心》和《正義迴廊》。

《死屍死時四十四》、《飯戲攻心》同《正義迴廊》都涉及「家人之爭」。

8. 新導演的電影，第二個最常見的主題是「出走」，出走往往是和「家人之爭」的主題有關。《飯戲攻心》整家人大吵大閙，更大打出手，他們的結局，不是如之前賀歲片般為了一家人齊齊整整而冰釋前嫌，反之是既然住在一起無法和睦共處，不如各走各路，《飯》說的是「打開門 行出去 行遠啲」。

9. 曾慶宏的《過時過節》中，Edan因抵受不了父母不停閙交，憤而離家出走，八年後才返家嘗試和好。李駿碩的《濁水漂流》講述一班露宿者被社會邊緣化，眾人都有不同原因離開原有家庭，被迫出走流落街頭。至於劉國瑞的《白日青春》，結局是林諾成功上船偷渡往加拿大。

《飯戲攻心》、《過時過節》及《白日青春》涉及「出走」題材。

10. 第三個主題，就是「贖罪」。吳煒倫執導的《毒舌大狀》，黃子華飾演的大律師林涼水，一開始為討好權貴沒有盡全力為王丹妮辯護，結果累她入獄，林涼水因此感到極為內疚，反思後終醒覺，為贖罪拼全力為王丹妮翻案。由賈勝楓執導的《流水落花》，鄭秀文飾的天美姨姨一直覺得自己要為死去的兒子負責，之後她任寄養母親照顧一班小朋友，有贖罪的意思。

11. 而劉國瑞的《白日青春》，黃秋生和兒子周國賢感情極差，秋生一直都沒盡父親的責任，直至他遇上巴基斯坦難民小孩林諾，把關懷之情轉投在林諾身上，加上秋生撞死他父親，故他傾盡家財義無反顧地幫林諾，明顯是贖罪的心態。

《毒舌大狀》、《流水落花》及《白日青春》涉及「贖罪」題材。

12. 其實「家人之爭」、「出走」和「贖罪」這三個主題，不只新導演，這幾年在其他資深導演的作品都可發現得到。鄭保瑞前年的作品《智齒》也寫贖罪，劉雅瑟因害死林家棟的妻子，良心受責，家棟記恨一直緊纏折磨她，要她不好過，到最後劉雅瑟慌亂開槍誤中家棟，他死前終肯原諒劉雅瑟，自我救贖。翁子光的新作《風再起時》亦說出走，片末兩個貪污探長磊樂和南江逃離香港，磊樂先後移居加拿大和台灣，南江則避走泰國。

13. 不只電影，新導演拍的電視劇，也會出現這三個主題。如趙善恆替ViuTV執導的電視劇《和解在後》，就有家人之爭和贖罪兩個主題。劇中由恆仔飾演的大律師葉志凡，不同是大律師的父親以不法手段打官司，教唆他人毁滅證據，結果和父親斷絕關係。他更覺得自己間接害死輸官司的廚師，令他萬分罪疚，為贖罪加入調解中心幫助他人。

ViuTV電視劇《和解在後》都係圍繞相關題材。

14. 但不是所有新導演拍戲都會有這三個主題，陳健朗首部電影《手捲煙》便很特別，首先片名不是四個字，亦沒有家人之爭、出走和贖罪這些主題。《手捲煙》一方面承傳了香港八、九十年代的警匪黑幫片類型，另一方面也有新意突破，影像和和劇情都有創新之處，是少數會拍類型片的新導演，且成績十分突出。

《手捲煙》係近年少有由新導演執導，承傳香港八、九十年代警匪黑幫片類型嘅電影。

郭靖言

做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。fb.com/kwokchingspeech

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈