【娛事者】點止MIRROR唱過英文歌－郭靖言

1. 男團Mirror出道五年，推出第一隻英文歌《Rumours》，望打入海外市場，製作班底找來和不少K-Pop團體如Super Junior和SHINee合作過的Alex Ludwig Lindell和Chris Mever，在美國紐約時代廣場更會有Spotify大型廣告板宣傳。 2. 查實香港歌手唱英文歌，早於60年代已有，那時許冠傑的蓮花樂隊和泰迪羅賓的樂隊Teddy Robin & The Playboys（成員有鄭中基父親鄭東漢）都唱英文歌，但以翻唱外國英文歌為主。

3. 香港歌手唱原創的英文歌歌曲，早於70年代已有。陳百強於79年出第一張唱片《First Love》時，碟內收錄的《First Love》一曲，就是英文歌，由陳百強自己作曲兼填詞。陳百強於85年，更和美國著名鄉謠女歌手Crystal Gayle合唱《Tell Me What Can I Do》一曲，《Tell》是原作歌曲，但二人不是一同灌錄，而是分開在各自錄音室唱。 4. 比陳百強更早唱原創英文歌的，是溫拿樂隊於75年的作品《L.O.V.E》，溫拿那時翻唱很多外國英文歌，但《L.O.V.E》卻是如假包換的本地創作，由黃霑作曲兼填詞。黃霑的曲詞向來以中國風見稱，但估不到他作曲填詞的《L.O.V.E》，卻是歐西流行曲格局，且質素非常高。 5. 那年代的歌手唱原創英文歌，某程度上都是玩票性質，又或是形象定位的手段，唱英文歌的歌手格調會高些，目標觀眾始終都是香港樂迷，並不是想打入國際市場。

6. 至00年，張學友做得更徹底，推出了英文大碟《Touch Of Love》，當中收錄了十首英文歌，且全部都是原作，不是翻唱。作曲填詞特意不找亞洲音樂人，幕後創作者包括西班牙、美國和英國人等，望能更適合外國觀眾聽。學友當年說出這全英文大碟，是自己的心願。 7. 由90年代打後，愛唱原創英文歌的有王菲和陳奕迅。當王菲仍然是叫王靖雯時，她已灌錄了兩首英文歌。92年唱《Kisses In The Wind》，93年唱《Do We Really Care》，但王菲最好成績的原創英文歌，一定是《Eyes On Me》。 8. 王菲的《Eyes On Me》於99年推出，是日本遊戲商Play Station 的《Final Fantasy》之主題曲，當年單曲唱片在日本推出，三星期已賣了40多萬張，打入日本Oricon流行榜頭十位，應是迄今歌手唱原創英文歌最好的成績。 9. 至於陳奕迅，08年已唱了他第一首原創英文歌《Aren’t You Glad》，10年唱《Welcome To The Future》，11年唱《My Private Christmas Song》，15年唱《Sleep Alone》，18年唱《Run》，十年間斷斷續續有五首英文作品。

10. 現世代的創作歌手，更義無反顧地唱原創英文歌， Tyson Yoshi全唱英文，湯令山（Gareth.T）亦以唱英文歌為主，偶爾才唱廣東歌《勁浪漫 超溫馨》，二人主要的市場都在香港，證明現在香港樂迷的接受能力非常高。 11. 馮允謙前年亦把自己作的歌《因愛之罪名》和《反對無效》，填上英文歌詞成為《Can‘t Stop Myself Tonight》和《How Many Times》，和張天賦一起合唱，二人唱得揮灑自如，和廣東版一樣精彩。 馮允謙演唱會｜MC張天賦擔任尾場嘉賓 合唱《世一》掀高潮