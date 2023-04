【娛事者】點止MIRROR唱過英文歌－郭靖言

3. 香港歌手唱原創的英文歌歌曲,早於70年代已有。陳百強於79年出第一張唱片《First Love》時,碟內收錄的《First Love》一曲,就是英文歌,由陳百強自己作曲兼填詞。陳百強於85年,更和美國著名鄉謠女歌手Crystal Gayle合唱《Tell Me What Can I Do》一曲,《Tell》是原作歌曲,但二人不是一同灌錄,而是分開在各自錄音室唱。

6. 至00年,張學友做得更徹底,推出了英文大碟《Touch Of Love》,當中收錄了十首英文歌,且全部都是原作,不是翻唱。作曲填詞特意不找亞洲音樂人,幕後創作者包括西班牙、美國和英國人等,望能更適合外國觀眾聽。學友當年說出這全英文大碟,是自己的心願。

7. 由90年代打後,愛唱原創英文歌的有王菲和陳奕迅。當王菲仍然是叫王靖雯時,她已灌錄了兩首英文歌。92年唱《Kisses In The Wind》,93年唱《Do We Really Care》,但王菲最好成績的原創英文歌,一定是《Eyes On Me》。

8. 王菲的《Eyes On Me》於99年推出,是日本遊戲商Play Station 的《Final Fantasy》之主題曲,當年單曲唱片在日本推出,三星期已賣了40多萬張,打入日本Oricon流行榜頭十位,應是迄今歌手唱原創英文歌最好的成績。

9. 至於陳奕迅,08年已唱了他第一首原創英文歌《Aren’t You Glad》,10年唱《Welcome To The Future》,11年唱《My Private Christmas Song》,15年唱《Sleep Alone》,18年唱《Run》,十年間斷斷續續有五首英文作品。