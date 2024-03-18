Jeremy李駿傑初嘗band sound 新歌搵Serrini填詞兼驚喜客串拍MV

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)推出新歌《唯美本尊》，新歌以Band Sound唱出尋找最靚自己、做自己的態度。歌曲更得到兩位貴人邱鋒澤及Serrini的加持，而Serrini甚至於MV中驚喜登場。 Jeremy說到：「邱鋒澤聽到呢首Demo，覺得好適合我，所以就將首歌送俾我，我聽完之後都覺得好正！好多謝佢俾到一首咁好嘅Demo我，又諗起我，所以我好開心。」過去Jeremy都未試過製作Band Sound作品，所以收到Demo後，他立即與監製王雙駿商量，對方當然是力撐Jeremy的想法，而且也覺得好適合Jeremy。

除了得到邱鋒澤送上Demo，Jeremy今次更找來Serrini為歌曲寫詞，Jeremy道：「個人演唱會同Serrini合作後，一直都想搵個機會真正合作，直到《唯美本尊》呢首歌嘅出現，我同Carl叔叔傾時都覺得Serrini好適合寫呢首歌，而Serrini佢都好好應承咗我。」 Serrini十分愛錫Jeremy，除了幫他寫詞外，她亦有份客串MV，但製作團隊特別為Jeremy炮製驚喜，事前與Serrini夾好保密客串一事，直至Roll機一刻，Jeremy要演出開門的一下，他才知道Serrini的出現。Jeremy起初還要強裝鎮定繼續演戲，但最終都忍不住露出驚喜的表情，狂問點解。Jeremy見到Serrini的出現當然歡喜若狂，而二人在鏡頭中即興互動的畫面，也為《唯美本尊》的MV畫龍點晴。

鏡頭外，Serrini也貼心地向Jeremy透露自己填詞時的想法，好等Jeremy能夠更了解歌曲。《唯美本尊》的歌詞是希望帶出，很多時候很多事情都不能改變，當遇上放負的人、事或能量，要學習忽略他們，然後嘗試尋回自己的舒適圈，去令自己更加自信地做自己，Jeremy更道：「好希望大家聽完之後，可以發掘返自己最靚嘅地方。」