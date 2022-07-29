MIRROR演唱會意外｜主題活動取消 停止預購演唱會周邊商品

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重事故，兩名舞蹈員被大螢幕擊中受傷，演出隨即腰斬，主辦單位及後宣布取消餘下場次。之後，MOOV亦透過社交平台公布，由今日(29日)起，取消所有與演唱會相關的活動。

MOOV於凌晨時份發布帖文，宣布多項活動取消。包括：

在尖沙咀The ONE舉行的《MIRO WE ARE》主題活動，包括UG2 MIRO WE ARE Photo Zone、L9 MIRO Pop-up Store及L10 - L11 MIRO ZONE演唱會應援區；

在時代廣場舉行的《BABY MIRROR WE ARE》主題活動，包括地面露天廣場BABY MIRROR Photo Zone及2/F中庭BABY MIRROR Pop-up Store；

紅磡香港體育館露天廣場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會周邊商品發售處。