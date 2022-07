MIRROR演唱會意外｜主題活動取消 停止預購演唱會周邊商品

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重事故,兩名舞蹈員被大螢幕擊中受傷,演出隨即腰斬,主辦單位及後宣布取消餘下場次。之後,MOOV亦透過社交平台公布,由今日(29日)起,取消所有與演唱會相關的活動。

MOOV於凌晨時份發布帖文,宣布多項活動取消。包括:

在尖沙咀The ONE舉行的《MIRO WE ARE》主題活動,包括UG2 MIRO WE ARE Photo Zone、L9 MIRO Pop-up Store及L10 - L11 MIRO ZONE演唱會應援區;

在時代廣場舉行的《BABY MIRROR WE ARE》主題活動,包括地面露天廣場BABY MIRROR Photo Zone及2/F中庭BABY MIRROR Pop-up Store;

紅磡香港體育館露天廣場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會周邊商品發售處。