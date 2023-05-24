國泰空姐歧視風波｜平機會朱敏健：要求須用某語言提出需要 或構成間接歧視

國泰航空昨日解僱3名被指歧視非英語旅客的空中服務員。平機會主席朱敏健在一個電台節目表示，《種族歧視條例》下的受保護特徵，並不包括宗教及語言等，因此今次個案理論上並非直接與種族歧視有關，但他指如果服務提供者在沒有憑據下，要求顧客必須用某種語言提出需要，才會提供相關物品，令某類型或某背景的顧客難以達到相關條件，因而遭受不公平待遇，便有機會構成間接歧視。

要顧客說出「魔法字眼」否則不提供服務屬不合理

朱敏健被問到若涉事空中服務員只是講笑，實際上並無施加相關條件，會否構成歧視？朱敏健表示，只要服務提供者之間有相關共識，就已經有可能構成歧視的基本因素，但平機會必須在接獲投訴並查證後，才能確認及分辨清楚事實。他指出，香港作為國際大都會，待客之道是要盡量了解及滿足顧客需要，若單方面要求顧客要講出magic word(魔法字眼)，否則就不提供服務，明顯是「完全不近人情、不合道理」。