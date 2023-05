國泰空姐歧視風波｜平機會朱敏健：要求須用某語言提出需要 或構成間接歧視

國泰先後3次發出聲明致歉

事件源於有內地網民在社交平台「小紅書」發文,指於周日(21日)搭乘國泰航空CX987航班由四川成都飛往香港,期間發現空服員不間斷使用英語和粵語抱怨乘客,當中包括「If you cannot speak blanket, you cannot have it」(如果你不會說毛毯的英文, 那就不給你毛毯),以及「Carpet is on the floor」(地毯是在地上)等。國泰航空先後3次發出聲明致歉,行政總裁林紹波並重申,對於個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為,國泰航空將秉持「零容忍」態度,絕不姑息。