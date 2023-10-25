施政報告2023懶人包｜一文睇清派錢谷生育、樓市減辣、中鐵線擬增三站、東九龍綫走線、23條立法時間表、劏房設最低標準、北部都會區發展

行政長官李家超今日發表任內第二份《施政報告》，首先著墨的是維護國家安全政策及愛國主義教育。下文整理李家超施政報告發言重點，經濟、房屋、基建、民生福利等全看清。 施政報告2023｜ 維護國家安全 2024年內完成基本法第23條立法

2024年內向立法會提交網絡安全立法草案

設置國家安全展覽廳，製作國安教材並培訓地區導師，推廣國安教育 施政報告2023｜ 愛國主義教育 成立「弘揚中華文化辦公室」，明年起舉辦「中華文化節」

2024年設立「香港抗戰及海防博物館」

教育局將恆常每年於最少50所學校進行國民教育重點視學

施政報告2023｜ 北部都會區 短期內公布《北部都會區行動綱領》

北部都會區將分為4大區域，由西至東分別為高端專業服務和物流樞紐 、創新科技地帶、口岸商貿及產業區和藍綠康樂旅遊生態圈

在洪水橋及新界北新市鎮等地打造「北都大學教育城」 ，並在北部都會區預留土地供國際學校發展

沙嶺殯葬城用地改作創科用途 施政報告2023｜ 發展 成立大型發展項目融資辦公室 施政報告2023｜ 公務員管理 推進獎罰分明制度

2024 年第一季或之前發出《公務員守則》 草擬稿更新版，要求公務員具備維護國家主權意識

施政報告2023｜ 應對極端天氣 推展逾80億元的雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及港島東區等曾發生較嚴重水浸事故的地區

渠務署會於2024年完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」

要求部門及機管局、港鐵等全面檢視應變預案

針對高風險環節，包括氣象預測預警、水浸、山泥傾瀉及交通運輸等，研究更好善用科技如大數據和人工智能，提高風險評估能力

就暴雨引發較大型山泥傾瀉事故，進行系統性調查和研究，針對更多天然山坡策劃山泥傾瀉緩減措施

施政報告2023｜ 金融 下調股票印花稅至0.1%，目標今年11月底完成立法程序

檢討股票買賣價差 ，港交所會在2024年第2季諮詢市場意見

改革GEM市場 ，簡化轉往主板的機制等，港交所2024年首季實施經修訂的上市規則 施政報告2023｜商貿 爭取早日加入RCEP

開設更多「一帶一路」沿線商貿辦事處

尋求豐富CEPA的內容，針對香港具優勢領域如金融服務，爭取內地對香港在大灣區以至全境進一步開放

擴建亞洲國際博覽館，及在灣仔北興建新會展設施 施政報告2023｜ 大灣區合作 制訂《粵港澳大灣區應急救援行動方案》

商討跨境救護車服務

施政報告2023｜ 提升競爭力 吸引企業 發展「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部╱分部業務

引入公司遷冊機制 ，便利在外地註冊的公司將註冊地遷至香港，目標2024年上半年提交立法建議

明日起， 外國在港公司人員可申請2年或以上的「一簽多行」到內地 吸引人才 落實「資本投資者入境計劃」 ，在香港投資3,000萬元或以上人士可申請來港

10 月底成立 「人才服務辦公室」

擴大「高端人才通行證計劃」內地和海外院校大學名單至184間

職訓局2024/25學年起入學的全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港1年尋找專業相關的工作

即日起開放越南人才來港就業的簽證政策，並放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」來港的申請門檻

開放老撾及尼泊爾人才來港就業、受訓和就讀教資會資助院校

成立「香港國際法律人才培訓學院」

成立「香港國際廉政學院」

施政報告2023｜ 創科 設立100億元「新型工業加速計劃」 ，成立「新型工業發展辦公室」

2024 年內成立「香港微電子研發院」

數碼港2024年起分階段設立人工智能超算中心

「產學研1+計劃」 每所指定大學技術轉移處的資助上限增加至1,600萬元

施政報告2023｜ 旅遊業 2024年公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》

2024年上半年就郵輪旅遊經濟發展公布行動計劃

成立跨部門「智慧旅遊工作組」，利用AR提升旅客體驗、增設不同語言的電子導賞

2024年初起逐步開放沙頭角禁區（除中英街），首階段容許遊客網上申請許可證進入遊覽 施政報告2023｜沙頭角禁區明年逐步開放 市民12月可申請許可證

施政報告2023｜ 土地房屋 整體土地供應，至2048年預計將有達7,000多公頃，減去預計需求，可建立最少1,000多公頃的土地儲備，未來10年熟地供應量將達3,370公頃 施政報告2023｜ 公屋 未來10年公屋需求量為308,000個單位，政府已覓得土地可興建約410,000個公屋單位。首5年連同簡約公屋在內的公屋供應總量，將達172,000個單位 延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期 至50年

房委會正規劃和進行10個重建計劃 ，預計可提供約32,800個單位

房委會2024年挑選10條屋邨作試點 ，作智慧屋邨管理

利用「組裝合成」加快建造 施政報告2023｜ 劏房 成立「解決劏房問題」工作組 ， 為「劏房」居住環境設定最低標準、提出取締方法 施政報告2023｜ 私樓 買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，均由15%減至7.5%

額外印花稅適用年期由3年縮短至2年

外來人才置業印花稅「先免後徵」 施政報告2023｜造地 擴大標準化補地價安排 ， 推出試行計劃，分階段將「標準金額」擴至新界農地，首階段對象是元朗、北區及屯門的現有新市鎮範圍及鄰近的鐵路站的私人發展項目

未來5年，市建局會開展旺角東「水渠道城市水道」和油麻地南「整合街區」重建項目

邀請港鐵進行初步研究，明年提交方案，重新規劃及發展紅磡站及周邊鐵路設施用地，以及紅磡體育館以南的臨海及碼頭設施用地，合共約10公頃

明年完成研究前南丫島石礦場20公頃用地發展方向

施政報告2023｜ 鼓勵生育 支持新生家庭 即日起向每名在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年

房委會將推出「家有初生優先配屋計劃」，即日起有嬰兒出生的家庭，可縮減1年輪候時間，明年4月生效

房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，由明年推出的居屋開始，預留部分單位配額，讓即日起有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿3歲為止。每次出售居屋及綠置居會額外預留單位總數10%作優先選樓

2024-25 課稅年度起，如納稅人與在今日或之後首個出生的子女同住，其「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將提高至12萬元，直至該名同住子女滿18歲為止 支援輔助生育 2024-25 課稅年度起，政府在薪俸稅和個人入息課稅下，設立每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除

醫管局在2024-25年度起計5年內，將體外受精治療的輔助生育服務名額增至1,800個 支援在職家庭育兒 明年4月起，增加「在職家庭津貼計劃」下的住戶及兒童津貼金額15%

明年起的3年內，分階段增設10所資助獨立幼兒中心，提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額。明年4月起，「幼兒中心家長津貼」提高至每月最多1,000元

明年起的3年內，分階段擴展學前兒童課餘託管服務至全港各區。參與計劃的中心增至28所，服務名額則增至近1,200個

明年4月起增加「社區保姆」服務獎勵金，明年第4季起，服務名額增至約2,000個，受惠兒童會增至20,000人 促進家庭教育 政府明年下半年推出為期5年的家庭教育推廣計劃，每年資助金額增至800萬元

施政報告2023｜ 安老服務 成立「銀髮經濟顧問小組」

探討明年把「廣東院舍照顧服務計劃」 擴展至由內地機構營辦的指定安老院，探討資助領取綜援的長者選擇入住「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院

擴展「長者院舍照顧服務券計劃」，明年第2季起把服務券適用範圍擴展至護養院宿位，並增加1,000張服務券

2024-25 年度向「長者學苑發展基金」注資8,000萬元

施政報告2023｜ 支援殘疾人士 推行3年試行計劃，向領取綜援而有工作的殘疾人士每月發放額外500元津貼

明年增加院舍護理人員的人手，並增加展能中心延展照顧計劃及職業康復延展計劃的服務名額 施政報告2023｜少數族裔 明年增加2間少數族裔人士支援服務中心，設於九龍中及新界東，令中心總數增加至10間，中心各設立1隊「少數族裔關愛隊」 施政報告2023｜ 扶貧 本月推出共創明「Teen」第2期計劃，學員名額增加至4,000名，並擴展至涵蓋中4學生，為完成計劃的學員設立「校友會」

今年內推出「社區客廳試行計劃」 ，在深水埗福華街推行首個項目，為期3年，預計為至少500個劏房戶提供服務，包括有共享廚房、飯廳等共用空間

施政報告2023｜ 勞工支援 明年初完成修例，把僱員再培訓津貼的每月限額調高至8,000元

為期3年「再就業津貼試行計劃」，連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士，如連續完成6個月工作，可獲發放最高1萬元津貼，而連續完成12個月工作則再多1萬元津貼

施政報告2023｜ 公營醫療 2025 年於瑪麗醫院設立全港首間胸痛中心

2025 年成立母乳庫及建立母乳捐贈機制

2024-25 年度，減少耳鼻喉科及骨科兩個專科穩定新症的輪候時間10%

明年中前向立法會提交草案，修訂《牙醫註冊條例》及《護士註冊條例》，引入非本地培訓牙醫及護士。政府亦會探討修訂《輔助醫療業條例》，引入非本地培訓輔助醫療專業人員