港亞運電競選手遊戲ID疑含「光復」被DQ　電競總會罰停賽3年

有香港電競選手因遊戲名稱被停賽。亞洲電子體育聯合會（AESF）舉辦的「AESF亞運征途——DOTA 2」東亞賽區中國對香港賽事周日（16日）在澳門舉行，香港選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」作為遊戲ID參賽，除被遭取消資格，亦被禁止參加9月杭州亞運賽事。

中國香港電競總會昨晚（17日）發出聲明，指林奇隆因其遊戲名稱中包含敏感字眼，導致被取消參與亞運征途資格的嚴重後果，經過該會深入審議，決定由即日起對林奇隆施以停賽3年的懲處，至2026年7月16日，期間禁止他參加任何由電競總會遴選的電競代表隊參與的賽事，同時保留追究該選手違反選手合約的權利。