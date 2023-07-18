港亞運電競選手遊戲ID疑含「光復」被DQ　電競總會罰停賽3年

有香港電競選手因遊戲名稱被停賽。亞洲電子體育聯合會（AESF）舉辦的「AESF亞運征途——DOTA 2」東亞賽區中國對香港賽事周日（16日）在澳門舉行，香港選手林奇隆以「Eazy.D.L.光復」作為遊戲ID參賽，除被遭取消資格，亦被禁止參加9月杭州亞運賽事。
中國香港電競總會昨晚（17日）發出聲明，指林奇隆因其遊戲名稱中包含敏感字眼，導致被取消參與亞運征途資格的嚴重後果，經過該會深入審議，決定由即日起對林奇隆施以停賽3年的懲處，至2026年7月16日，期間禁止他參加任何由電競總會遴選的電競代表隊參與的賽事，同時保留追究該選手違反選手合約的權利。
電競總會指出，決定無疑是一項嚴厲的處罰，然而，但形容為必要的措施，以維護整個賽事的公平性和遵守競賽道德。電競總會指出，在國際賽事中，非競技因素和個人情緒應被排除在外，期望選手能夠理解並遵守這一原則；電競運動員「代表著中國香港電競的形象，我們希望您能夠堅持奧林匹克運動精神，保持競爭的純粹性」。
今年9月舉辦的杭州亞運首度將電競列為正式比賽項目， 設有8項正式比賽項目, 包括爐石戰記、傳說對決、英雄聯盟、FIFA ONLINE 4、快打旋風V、絕地求生M、DOTA 2和夢三國2。香港派出35位電子競技選手參賽。「亞運征途」比賽有亞洲29個國家及地區代表隊參賽，比賽結果會直接影響亞運會的種子隊和分組情況。