金融峰會｜余偉文：峰會清楚帶出港開始復常信息　料明年再辦

國際金融領袖投資峰會一連3日在香港舉行，金管局總裁余偉文今日(2日)表示，峰會清楚帶出香港開始復常信息，會為環球人才及金融機構提供許多機遇，他在峰會上致閉幕辭時又提到，明年是金管局成立30周年，認為是很好的理由明年再辦一次，並約定各位嘉賓明年再見。

約定嘉賓明年再見

余偉文致閉幕辭時表示，近日不斷有人問他，明年會否再舉辦同樣峰會，他表示金管局會再思考是否舉辦，惟明年是金管局成立30周年，認為「這是個很好的理由明年再辦一次」(that gives us very good reason to do it again next year)，並約定各位嘉賓明年再見。

此外，余偉文見傳媒時表示，今次峰會的訊息清楚，便是香港開始復常，為本港、環球人才及金融機構提供機遇，亦為全球經濟恢復，穩定和持續增長作出貢獻。他說香港在過去幾年與其他經濟體一樣，面對不同挑戰和困難，但相信將來香港的機遇將比挑戰多，香港的成功要素仍在，而且正在鞏固和加強，例如香港有穩健的金融體系，而且具活力的金融生態圈及香港人的拼搏精神。

指 參與者好高興能夠回港

他又提到，今次高峰會約250名參加者，逾100間國際金融機構，超過一半來自海外，當中有40名屬行政總裁及主席的級數。他已收到參與者反映，好高興能夠回港，抵港落機的過程及接待順暢，能夠見到已多年無見的團隊，以及與客戶傾生意，讓他們親身感受到香港的活力和動力。余偉文認為這是香港獨特，能夠成為金融中心的要素。