金融峰會｜余偉文：峰會清楚帶出港開始復常信息　料明年再辦

國際金融領袖投資峰會一連3日在香港舉行,金管局總裁余偉文今日(2日)表示,峰會清楚帶出香港開始復常信息,會為環球人才及金融機構提供許多機遇,他在峰會上致閉幕辭時又提到,明年是金管局成立30周年,認為是很好的理由明年再辦一次,並約定各位嘉賓明年再見。

約定嘉賓明年再見

余偉文致閉幕辭時表示,近日不斷有人問他,明年會否再舉辦同樣峰會,他表示金管局會再思考是否舉辦,惟明年是金管局成立30周年,認為「這是個很好的理由明年再辦一次」(that gives us very good reason to do it again next year),並約定各位嘉賓明年再見。

此外,余偉文見傳媒時表示,今次峰會的訊息清楚,便是香港開始復常,為本港、環球人才及金融機構提供機遇,亦為全球經濟恢復,穩定和持續增長作出貢獻。他說香港在過去幾年與其他經濟體一樣,面對不同挑戰和困難,但相信將來香港的機遇將比挑戰多,香港的成功要素仍在,而且正在鞏固和加強,例如香港有穩健的金融體系,而且具活力的金融生態圈及香港人的拼搏精神。

指 參與者好高興能夠回港

他又提到,今次高峰會約250名參加者,逾100間國際金融機構,超過一半來自海外,當中有40名屬行政總裁及主席的級數。他已收到參與者反映,好高興能夠回港,抵港落機的過程及接待順暢,能夠見到已多年無見的團隊,以及與客戶傾生意,讓他們親身感受到香港的活力和動力。余偉文認為這是香港獨特,能夠成為金融中心的要素。